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Смертная казнь возобновится в США после 20-летнего перерыва
Источник материала: ОНТ
Федеральные власти США намерены возобновить смертную казнь,
Этот вид наказания за преступления вновь начнут применять с июля 2020-го после почти 20-летнего перерыва.
Как сообщили в Министерстве юстиции США, генпрокурор Уильям Барр дал поручение Федеральному бюро тюрем назначить даты приведения в исполнение смертной казни четырех заключенных. Эти люди осуждены за убийство, а двое из них – еще и за изнасилование детей.
Смертные приговоры приведут в исполнение 13, 15, 17 июля и 28 августа. Для этого будут использовать препарат, большие дозы которого приводят к смерти от остановки дыхания.
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Федеральные власти США намерены возобновить смертную казнь, сообщается на сайте министерства юстиции этой страны, пишет РИА Новости. Этот вид наказания за...
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