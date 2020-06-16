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Смертная казнь возобновится в США после 20-летнего перерыва

16.06.2020 14:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смертная казнь возобновится в США после 20-летнего перерыва

Федеральные власти США намерены возобновить смертную казнь, сообщается на сайте министерства юстиции этой страны, пишет РИА Новости.

Этот вид наказания за преступления вновь начнут применять с июля 2020-го после почти 20-летнего перерыва.

Как сообщили в Министерстве юстиции США, генпрокурор Уильям Барр дал поручение Федеральному бюро тюрем назначить даты приведения в исполнение смертной казни четырех заключенных. Эти люди осуждены за убийство, а двое из них – еще и за изнасилование детей.

Смертные приговоры приведут в исполнение 13, 15, 17 июля и 28 августа. Для этого будут использовать препарат, большие дозы которого приводят к смерти от остановки дыхания.

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Федеральные власти США намерены возобновить смертную казнь, сообщается на сайте министерства юстиции этой страны, пишет РИА Новости. Этот вид наказания за...
 
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