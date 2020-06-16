|
Дональд Трамп подпишет указ, регулирующий действия полиции
Источник материала: СТВ
Новости США. В американском штате Нью-Мексико в ходе массовых протестов произошла стрельба: раненого мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подозреваемые в атаке задержаны. Мотивы их действий устанавливаются. В целях безопасности после инцидента правоохранители вынужденно применили светошумовые гранаты.
Протестные настроения в Штатах не утихают третью неделю. Мирные демонстрации часто перерастают в погромы. Некоторые митингующие требуют распустить полицию и сократить её финансирование. Этого власти делать не намерены, однако изменения всё же последуют.
Как ожидается, 16 июня Дональд Трамп подпишет новый указ, регулирующий действия правоохранителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В американском штате Нью-Мексико в ходе массовых протестов произошла стрельба: раненого мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)