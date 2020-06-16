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Дональд Трамп подпишет указ, регулирующий действия полиции

16.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В американском штате Нью-Мексико в ходе массовых протестов произошла стрельба: раненого мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп подпишет указ, регулирующий действия полиции

Подозреваемые в атаке задержаны. Мотивы их действий устанавливаются. В целях безопасности после инцидента правоохранители вынужденно применили светошумовые гранаты.

Дональд Трамп подпишет указ, регулирующий действия полиции

Протестные настроения в Штатах не утихают третью неделю. Мирные демонстрации часто перерастают в погромы. Некоторые митингующие требуют распустить полицию и сократить её финансирование. Этого власти делать не намерены, однако изменения всё же последуют.

Дональд Трамп подпишет указ, регулирующий действия полиции

Как ожидается, 16 июня Дональд Трамп подпишет новый указ, регулирующий действия правоохранителей.

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости США. В американском штате Нью-Мексико в ходе массовых протестов произошла стрельба: раненого мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщили в...
 
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