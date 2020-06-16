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Как выглядит супермодное платье этого лета, рассказала Хромченко

16.06.2020 15:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как выглядит супермодное платье этого лета, рассказала Хромченко

Самое модное платье лета 2020 показали в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале, пишет Teleprogramma.

В новом выпуске шоу героиня Валентина Никитина приятно удивила ведущую Эвелину Хромченку своим вкусом и чувством стиля. Женщина выбрала себе черное платье в белый горох.

Как отметила модный эксперт и телеведущая Эвелина Хромченко, этот наряд сочетает сразу несколько трендов сезона.


Фото: pexels, кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

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Самое модное платье лета 2020 показали в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале, пишет Teleprogramma. В новом выпуске шоу героиня Валентина Никитина приятно...
 
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