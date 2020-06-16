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Как выглядит супермодное платье этого лета, рассказала Хромченко
Источник материала: ОНТ
Самое модное платье лета 2020 показали в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале,
В новом выпуске шоу героиня Валентина Никитина приятно удивила ведущую Эвелину Хромченку своим вкусом и чувством стиля. Женщина выбрала себе черное платье в белый горох.
Как отметила модный эксперт и телеведущая Эвелина Хромченко, этот наряд сочетает сразу несколько трендов сезона.
Фото: pexels, кадр из «Модного приговора»/ Первый канал
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Самое модное платье лета 2020 показали в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале, пишет Teleprogramma. В новом выпуске шоу героиня Валентина Никитина приятно...
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