Как выглядит супермодное платье этого лета, рассказала Хромченко

Источник материала: ОНТ

Самое модное платье лета 2020 показали в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале, пишет Teleprogramma.

В новом выпуске шоу героиня Валентина Никитина приятно удивила ведущую Эвелину Хромченку своим вкусом и чувством стиля. Женщина выбрала себе черное платье в белый горох.

Как отметила модный эксперт и телеведущая Эвелина Хромченко, этот наряд сочетает сразу несколько трендов сезона.





Фото: pexels, кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

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