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Светлана Тихановская: Я продолжаю свое участие в выборах
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская продолжит свое участие в выборах, несмотря на угрозы, поступающие в ее адрес. Об этом она сообщила TUT.BY.
В данный момент она находится в избирательной комиссии в Гомеле, где сдает подписи за свое выдвижение. «Да, я буду принимать участие в выборах», — сказала она TUT.BY.
Ранее Светлана Тихановская
Светлану Тихановскую поддержала cупруга претендента в президенты Вероника Цепкало. Она обратилась к правоохранителям с просьбой расследовать случай поступающих угроз в адрес Светланы.
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Ранее Светлана Тихановская рассказала TUT.BY, что ей поступили угрозы относительно ее дальнейшего участия в выборах.
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