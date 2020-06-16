Правительство установило прибавки к отпуску для педработников на оздоровление

Источник материала: ОНТ

Единовременную выплату к отпуску на оздоровление установило белорусское правительство для педагогических работников. Об этом сообщается на сайте Совета Министров.

Финансовую помощь для оздоровления при уходе в трудовой отпуск получат те педработнки, для которых установлены нормы часов педагогической нагрузки за ставку, а также те, кто трудится в бюджетных и других организаций, получающих субсидии, чьи работники приравнены по оплате труда к бюджетникам. Сумма будет начисляться из расчета 0,5 оклада с учетом педагогической нагрузки.

Величину, порядок и условия единовременной выплаты на оздоровление должны утвердить руководители организаций.

Как будет применяться постановление правительства, должно разъяснить Министерство образования.

Документ вступает в силу после официального опубликования, его действие распространяется на отношения, возникшие с 1 июня.

Фото: pexels

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