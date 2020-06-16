Трое индийских военных погибли в ходе столкновения на границе с Китаем

Источник материала: ОНТ

На спорном участке границы Индии и Китая в районе Ладакха произошло вооруженное столкновение. По информации индийской стороны жертвами столкновения стали два солдата и один офицер армии Индии, передает Reuters.

Это уже не первое вооруженное столкновение военных двух стран. Так, первые стычки начались в приграничных районах территории Ладакх еще в начале мая, когда порядка 250 военных Индии и Пакистана учинили несколько рукопашных столкновений, в ходе которых пострадали более 100 человек.

Нынешний инцидент произошел вечером в понедельник в долине Галван. Как заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзян, виновниками инцидента стали индийские военнослужащие, которые, по его словам, за 15 июня дважды пересекли границу, тем самым спровоцировав китайских военнослужащих.

«Войска Индии нарушили свои обязательства, вновь нелегально пересекли линию фактического контроля и планировали осуществить провокационную атаку. Это привело к ожесточенной рукопашной схватке, что окончилось человеческими жертвами», – заявил представитель МИД Китая.

При этом индийская сторона также выступила с обвинениями против соседа, заявив, что китайские военные препятствуют нормальному патрулированию разделяющей страны линии фактического контроля.

Фото: REUTERS / Adnan Abidi

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