Прямые линии в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





20 июня с 9.00 до 12.00 председатель Вороновского райисполкома Николай Аркадьевич Розум по телефону 2-12-73 проведет прямую линию с жителями Вороновского района.

19 июня с 11.00 до 12.00 заместитель начальника отдела по труду и занятости управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома Елена Адольфовна Лещенко по телефону 4-32-07 проведет прямую линию с жителями района по вопросам занятости населения.