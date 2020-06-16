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Автопарк №2 возобновляет два городских рейса

16.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


С 17 июня автобусный парк №2 возобновляет два рейса городских маршрутов. Об этом SlutskGorod сообщила начальник отдела организации перевозок Виктория Татур.

С завтрашнего дня автобусный парк №2 возобновляет рейсы городских маршрутов по рабочим дням - 5К и 6.

№ 5К Мясокомбинат-Чехова: отправление от мясокомбината - 6.47, отправление от Чехова - 7.15.

№ 6 ДСУ-9 - Льнозавод: отправление от ДСУ-9 - 8.00, отправление от льнозавода - 8.30.

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С 17 июня автобусный парк №2 возобновляет два рейса городских маршрутов. Об этом SlutskGorod сообщила начальник отдела организации перевозок Виктория Татур.
 
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