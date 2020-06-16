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Дочь поэта, работала в налоговой. Что известно о члене инициативной группы Бабарико, которая в СИЗО КГБ

16.06.2020 16:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 июня утром работники ДФР забрали из дома и увезли в СИЗО КГБ подругу семьи Виктора Бабарико и члена его инициативной группы, координатора по одному из районов Минска Светлану Купрееву. Друзья Светланы рассказывают, что она была обычным бухгалтером, никогда никакого отношения к «Белгазпромбанку» и другим компаниям, где недавно прошли обыски, она не имеет. А Виктор Бабарико уточняет, что их со Светланой связывают сугубо дружеские, а не деловые отношения. Как нам стало известно, Светлана — дочь поэта Николая Купреева.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, Светлану Купрееву задержали у себя дома в присутствии ее 81-летней матери. В квартире прошел обыск. Саму Светлану без вещей и сменной одежды увезли в СИЗО КГБ, где 12 июня ее допросили, но не освободили. Не выпустили ее и через 72 часа, что может означать лишь то, что была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Вечером 15 июня имущество Светланы, находящееся в ее квартире, описали и наложили на него арест.

Виктор Бабарико: «Она очень хороший бухгалтер, поэтому позже ушла из налоговой и вела бухгалтерию в разных компаниях»

Претендент в президенты Виктор Бабарико рассказал сегодня TUT.BY, что познакомился со Светланой Купреевой еще в далеком 1987 году. Она была одной из лучших подруг его тогда еще будущей супруги.

— Она была свидетелем на нашей свадьбе. Позже стала крестной моей дочери, — рассказывает Виктор Бабарико. — То есть все 33 года, что мы знакомы, этот человек является практически членом нашей семьи. Мы и праздники совместно отмечали, она всегда была с нашей семьей.

По его словам, Светлана когда-то она работала в налоговой инспекции налоговым инспектором.

— Она очень хороший бухгалтер, поэтому позже ушла из налоговой и вела бухгалтерию в разных компаниях — и как частный бухгалтер, и как штатный. К компаниям, где проходили обыски, она никакого отношения не имеет, — подчеркивает Виктор Бабарико. — Единственное, что могло ее связывать с «Белгазпромбанком» — вероятно, у нее там были счета или их карточка. Что касается поводов для задержания, с моей точки зрения, ее основная вина в том, что она близкий друг нашей семьи.

Виктор Бабарико говорит, что Светлана даже не была толком знакома с работниками компаний, где прошли обыски.

— Конечно, когда были общие мероприятия у «Белгазпромбанка» — театральные, художественные, она, как достаточно развитый эстетически человек, присутствовала на них, пересекалась с сотрудниками «Белгазпромбанка». Наверняка, кого-то из задержанных людей она знала. Но это даже нельзя назвать знакомством, просто были представлены друг другу. Насколько я знаю, никакой дружбы, а уж тем более делового сотрудничества ни с этими компаниями, ни с людьми, которые там работают, у нее не может быть, — продолжает претендент в президенты. Она никогда не была бизнес-вумен. У нее достаточно активная жизнь, хоть она и на заслуженном отдыхе, но не отдыхает.

Подруга: «В банке, которым управлял Бабарико, она никогда не работала»

Близкая подруга Светланы Ирина Васильева, с которой они знакомы со школьных лет, говорит, что для нее было шоком это задержание.

— Я сейчас живу в Нидерландах. Приезжаю в Минск где-то два раза в год. Провожу достаточно много времени со Светой. Она честнейший человек! Всегда готова придти на помощь всем друзьям, — рассказывает Ирина. — Света не замужем, но у нее есть друг. Детей у нее нет. Она живет с мамой, которой 81 год, очень заботится о ней. Света единственная дочь. Мама ее вырастила одна. Они всю жизнь прожили в простой квартире в панельном пятиэтажном доме.

Про знакомство Светланы с семьей Бабарико Ирина тоже знает, однако тоже говорит, что это были только дружеские отношения, никак не связанные с бизнесом.

— Я знаю по ее рассказам, что она еще в молодости познакомилась с его женой Виктора Бабарико Мариной. Я лично не была знакома с Мариной и ее мужем. Она говорила, что Марина тогда приехала в Минск по распределению, ей негде было жить. Света с мамой ее приютили на какое то время. С тех пор они дружили всю жизнь, пока Марина не погибла. Отсюда и знала она Семью Бабарико. Поэтому и пошла, как я понимаю, в инициативную группу. Я очень удивилась, когда узнала, что Бабарико решил баллотироваться. Но еще больше, что Света решила ввязаться в этот процесс. В банке, которым управлял Бабарико, она никогда не работала. Никакого отношения к нему никогда не имела. Это были чисто дружеские отношения. Я видела, что Света жила на небольшие деньги. Говорила всегда, что ей на жизнь хватает. Сейчас она официально на пенсии. Но подрабатывает бухгалтером в мелких фирмах.

Подруга говорит, что одна из подработок Светланы — в небольшой турфирме, которая организует автобусные поездки в Грузию на море.

— Света очень любит море. В прошлом или позапрошлом году она ездила автобусом в Грузию! Ей как сотруднице фирмы была какая-то скидка. Поездки и так эти дешевые. Она тряслась в автобусе трое суток. Если есть деньги, то в нашем уже возрасте, так не поедешь, — говорит Ирина.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Узнали, чем занимается Светлана Купреева, которую задержали и описали ее имущество, и что ее связывает с семьей претендента в президенты.
 
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