ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сами могут запутаться. Рассказываем, как живут 18-летние идентичные тройняшки

16.06.2020 17:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Три сестры из нидерландского города Неймеген могут легко запутать своих знакомых. Сэм, Фэй и Мэл Ван Вели настолько похожи, что иногда и сами не могут отличить друг друга.

Как сообщает Daily Mail, девушки так привыкли быть вместе, что встретить их по отдельности практически невозможно. По словам сестёр, быть тройняшками очень круто, ведь у них одинаковые интересы, им не бывает скучно.

Сами могут запутаться. Рассказываем, как живут 18-летние идентичные тройняшки
Фото: instagram.com/triceplets 

Сэм, Фэй и Мэл обычно носят одинаковую одежду, но разных цветов, чтобы они сами могли различать друг друга. Отличительная черта есть только у Фэй – у неё маленький шрам над глазом. Поскольку девушки так похожи, они создали негласное правило – ни одна из сестёр не может резко сменить имидж, не посоветовавшись с другими двумя.

Сами могут запутаться. Рассказываем, как живут 18-летние идентичные тройняшки
Фото: instagram.com/triceplets 

На свой выпускной, который состоялся в апреле, сёстры пришли в одинаковых платьях. Причина оказалась проста – после примерки около 40-50 платьев они решили, что только одно смотрится хорошо. Кроме того, девушки сделали себе одинаковые причёски и макияж. После всего этого Сэм перепутала Мэл и Фэй.

Есть всё или быть веганом. Близнецы провели эксперимент, и вот какой результат

Сами могут запутаться. Рассказываем, как живут 18-летние идентичные тройняшки
Фото: instagram.com/triceplets 

По словам сестёр, их 51-летняя мама хочет, чтобы они вели себя более независимо и больше отличались друг от друга. Но девушки отказываются, утверждая, что там им веселее. Сейчас Сэм, Фэй и Мэл работают консультантами в магазине.

«Клиенты всегда продолжают разговор с одной из нас, думая, что это был человек, с которым они только что говорили. Это забавно», – отметили сёстры.

Сами могут запутаться. Рассказываем, как живут 18-летние идентичные тройняшки

Есть и неожиданные моменты. Сэм, Фэй и Мэл всегда советуются друг с другом по любому вопросу. Девушки – вегетарианки. Перед каждым приёмом пищи они обсуждают, какое блюдо лучше съесть. То же касается причёски.

Много лет назад две сестры подстриглись, а третья хотела сохранить длину. Однако очень быстро третья сестра почувствовала себя изгоем, расплакалась и на следующий день тоже пошла в парикмахерскую.

Сами могут запутаться. Рассказываем, как живут 18-летние идентичные тройняшки
Фото: instagram.com/triceplets 

Кстати насчёт волос. Ранее мы рассказывали о двух близнецах, которые долгое время пользовались одними водительскими правами.

Но затем случилось неожиданное – один из братьев облысел (здесь подробнее).

Люди в материале: Сэм Ван Вели, Фэй Ван Вели, Мэл Ван Вели, Sam van Wely, Fay van Wely, Mel van Wely

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три сестры из нидерландского города Неймеген могут легко запутать своих знакомых. Сэм, Фэй и Мэл Ван Вели настолько похожи, что иногда и сами не могут отличить друг...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наркоконтроль уничтожил более гектара мака в Мядельском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика