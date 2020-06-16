Сами могут запутаться. Рассказываем, как живут 18-летние идентичные тройняшки

Источник материала: СТВ

Три сестры из нидерландского города Неймеген могут легко запутать своих знакомых. Сэм, Фэй и Мэл Ван Вели настолько похожи, что иногда и сами не могут отличить друг друга.

Как сообщает Daily Mail, девушки так привыкли быть вместе, что встретить их по отдельности практически невозможно. По словам сестёр, быть тройняшками очень круто, ведь у них одинаковые интересы, им не бывает скучно.



Фото: instagram.com/triceplets

Сэм, Фэй и Мэл обычно носят одинаковую одежду, но разных цветов, чтобы они сами могли различать друг друга. Отличительная черта есть только у Фэй – у неё маленький шрам над глазом. Поскольку девушки так похожи, они создали негласное правило – ни одна из сестёр не может резко сменить имидж, не посоветовавшись с другими двумя.



Фото: instagram.com/triceplets

На свой выпускной, который состоялся в апреле, сёстры пришли в одинаковых платьях. Причина оказалась проста – после примерки около 40-50 платьев они решили, что только одно смотрится хорошо. Кроме того, девушки сделали себе одинаковые причёски и макияж. После всего этого Сэм перепутала Мэл и Фэй.

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Фото: instagram.com/triceplets

По словам сестёр, их 51-летняя мама хочет, чтобы они вели себя более независимо и больше отличались друг от друга. Но девушки отказываются, утверждая, что там им веселее. Сейчас Сэм, Фэй и Мэл работают консультантами в магазине.

«Клиенты всегда продолжают разговор с одной из нас, думая, что это был человек, с которым они только что говорили. Это забавно», – отметили сёстры.





Есть и неожиданные моменты. Сэм, Фэй и Мэл всегда советуются друг с другом по любому вопросу. Девушки – вегетарианки. Перед каждым приёмом пищи они обсуждают, какое блюдо лучше съесть. То же касается причёски.

Много лет назад две сестры подстриглись, а третья хотела сохранить длину. Однако очень быстро третья сестра почувствовала себя изгоем, расплакалась и на следующий день тоже пошла в парикмахерскую.



Фото: instagram.com/triceplets

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