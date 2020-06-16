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Ровный загар: как и во сколько его получить? Вот что говорит врач
Источник материала: СТВ
Как загорать правильно, рассказали в программе
Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:
И будет более равномерный загар, и находиться на этом солнце можно больше.
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Как загорать правильно, рассказали в программе «Большой город». Жара: в какое время лучше не выходить на улицу?
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