|
КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне
Источник материала: СТВ
Новости мира. КНДР взорвала межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Информацию подтвердил официальный Пхеньян. Здание разрушили на фоне растущей напряженности на Корейском полуострове. Несколько часов назад КНДР заявила о намерении вернуть свои войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.
А на минувшей неделе Пхеньян заблокировал все линии связи с Сеулом. Такое решение власти приняли в ответ на пропагандистские листовки, которые забросили на территорию КНДР южнокорейские активисты.
Разрушенный сегодня совместный офис открыли по итогам саммита в 2018 году для содействия сотрудничеству Севера и Юга. Теперь коммуникация между странами нарушена. Войска Республики Корея находятся в состоянии повышенной готовности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. КНДР взорвала межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информацию подтвердил официальный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)