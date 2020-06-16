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КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

16.06.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. КНДР взорвала межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

Информацию подтвердил официальный Пхеньян. Здание разрушили на фоне растущей напряженности на Корейском полуострове. Несколько часов назад КНДР заявила о намерении вернуть свои войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.

КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

А на минувшей неделе Пхеньян заблокировал все линии связи с Сеулом. Такое решение власти приняли в ответ на пропагандистские листовки, которые забросили на территорию КНДР южнокорейские активисты.

КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

Разрушенный сегодня совместный офис открыли по итогам саммита в 2018 году для содействия сотрудничеству Севера и Юга. Теперь коммуникация между странами нарушена. Войска Республики Корея находятся в состоянии повышенной готовности.

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Новости мира. КНДР взорвала межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информацию подтвердил официальный...
 
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