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Интернет-пользователей возмутил вопрос «Что? Где? Когда?», на который невозможно ответить

16.06.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователь Pikabu с ником Abortubil упрекнул редакторов интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» в безграмотности. Он опубликовал пост, в котором рассказал о том, как на игре 14 июня был задан вопрос, на который «заведомо невозможно ответить».

«Виталий Ваховский из Винницы попросил показать вам стилизованное изображение, размещенное в 2007 году на памятной марке. Виталий интересуется: что обозначено белым цветом?» — привел Abortubil слова ведущего.


На картинке был изображен четырехугольник, поделенный на несколько цветных зон. Игрок после раздумий сказал, что белые квадраты обозначают людей, ходящих по музею, однако ведущий назвал правильным другой ответ: «Белым цветом обозначены химические элементы, которые не были открыты на момент создания таблицы Менделеева».

Автор поста был крайне удивлен таким ответом.

— То есть, по мнению ведущего, белая область сверху и два квадрата по углам внизу — это тоже элементы? Или игрок должен был догадаться, что смысл имеют не все белые области, а только четыре квадрата в закрашенных зонах? Более того, авторы хотят сказать, что на момент издания периодической таблицы науке не были известны лишь четыре элемента (скандий, галлий, германий, технеций)?" - возмутился Abortubil.

Пользователь добавил, что на «стилизованном изображении» должно быть намного больше белых квадратов, так как многие из известных сегодня химических элементов не были открыты к моменту создания таблицы. «Помимо упомянутых выше скандия, галлия, германия и технеция должны быть „выколоты“ такие элементы, как гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон, гафний, рений, полоний, астат, все лантаноиды, кроме лантана, церия, тербия и эрбия, а так же весь седьмой период исключая уран», — отметил автор поста.

Отметим, что такая марка действительно существовала, более того, она создавалась при участии профессора химии из Испании. Однако изображение носит очень стилизованный характер, так как невозможно уместить все пробелы таблицы на маленькой марке. А потому догадаться о том, что это именно таблица Менделеева нереально.

 
 
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Пользователь Pikabu с ником Abortubil упрекнул редакторов интеллектуального шоу.
 
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