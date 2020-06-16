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«С 14-ой годовщиной свадьбы, любимый!» Глюкоза показала необычный снимок с мужем

16.06.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российская певица Глюкоза по случаю годовщины свадьбы поделилась в Instagram занятной фотографией.

«Два разных полюса. Всегда вместе! С 14-й годовщиной свадьбы, любимый!» – написала артистка.

«С 14-ой годовщиной свадьбы, любимый!» Глюкоза показала необычный снимок с мужем
Фото: instagram.com/glukozamusic 

Пользователи соцсетей отметили, что снимок получился очень оригинальным, и поздравили пару. Фанаты пожелали супругам счастья и вечной любви.

34-летняя Наталья Ионова замужем за Александром Чистяковым. У них есть две дочери: 13-летняя Лидия и 8-летняя Вера. Недавно старшая дочь Глюкозы резко сменила имидж.

Лидия коротко подстриглась и покрасила волосы в фиолетовый цвет – здесь подробнее.

Люди в материале: Глюкоза, Наталья Ионова, Александр Чистяков

 
 
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Новости России. Российская певица Глюкоза по случаю годовщины свадьбы поделилась в Instagram занятной фотографией. «Два разных полюса. Всегда вместе! С 14-й годовщиной...
 
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