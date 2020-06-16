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«С 14-ой годовщиной свадьбы, любимый!» Глюкоза показала необычный снимок с мужем
Источник материала: СТВ
Новости России. Российская певица Глюкоза по случаю годовщины свадьбы поделилась в Instagram занятной фотографией.
«Два разных полюса. Всегда вместе! С 14-й годовщиной свадьбы, любимый!» –
Пользователи соцсетей отметили, что снимок получился очень оригинальным, и поздравили пару. Фанаты пожелали супругам счастья и вечной любви.
34-летняя Наталья Ионова замужем за Александром Чистяковым. У них есть две дочери: 13-летняя Лидия и 8-летняя Вера. Недавно старшая дочь Глюкозы резко сменила имидж.
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Новости России. Российская певица Глюкоза по случаю годовщины свадьбы поделилась в Instagram занятной фотографией. «Два разных полюса. Всегда вместе! С 14-й годовщиной...
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