|
Открываем купальный сезон: сколько можно находиться в воде?
Источник материала: СТВ
Сколько времени можно проводить в воде в начале сезона, рассказали в программе
Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:
Илона Волынец, СТВ:
Александр Жинко:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько времени можно проводить в воде в начале сезона, рассказали в программе «Большой город». Ровный загар: как и во сколько его получить? Вот что говорит врач
|
Свежие газеты
Архив (Разное)