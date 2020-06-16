ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Открываем купальный сезон: сколько можно находиться в воде?

16.06.2020 17:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Сколько времени можно проводить в воде в начале сезона, рассказали в программе «Большой город».  

Ровный загар: как и во сколько его получить? Вот что говорит врач

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска
Дата далеко не майская, у нас принято в мае где-то начинать купаться. В этом году это всё значительно позже. И если водоёмы закрытые, они, наверное, всё-таки, прогреваются быстрей. Закрытые, в плане – озеро, пруд.  Если же мы говорим про реку, то там вода, в принципе, не прогревается никогда.

И, конечно, желательно в сегодняшней ситуации ещё избегать, по крайне мере, долгого нахождения в воде. Всё-таки, вода ещё не настолько комфортная, не настолько безопасная для нашего организма – заболеть, в принципе, возможно.

Илона Волынец, СТВ:
Сколько для первого раза можно в воде поплавать?

Открываем купальный сезон: сколько можно находиться в воде?

Александр Жинко: 
Здесь можно говорить о минутах. Минуты 2-3, 5. Выйти, на хорошем солнце отогреться. Ну и как-то можно это повторять. То есть не сидеть в воде часами, что, в принципе, бывает: и по 20 минут, и по 30, и по часу.

Люди в материале: Александр Жинко, Илона Волынец

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько времени можно проводить в воде в начале сезона, рассказали в программе «Большой город».   Ровный загар: как и во сколько его получить? Вот что говорит врач
 
Новости дня
Новости разные
 
Обнаружен снимок айсберга, который мог потопить «Титаник»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика