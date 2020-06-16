ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Власти "покупают" учителей задешево: летом дадут немного денег "на оздоровление"

16.06.2020 17:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Власти дадут учителям к летнему отпуску по 0,5 оклада якобы "на оздоровление".


на одном из участков после очередных выборов архивное фото

Решение о единовременной выплате учителям 0,5 оклада при уходе в трудовой отпуск закреплено постановлением правительства №342. 

В документе утверждается, что выплата производится "на оздоровление".

Правда, в правительстве не подсказали, где и как можно оздоровиться за условные 100-200 долларов - путевку даже на короткий срок в белорусский санаторий за эти деньги точно не купишь. 


Зато общеизвестно, что большинство избирательных участков находятся у нас на территории школ и других учебных заведений и голоса считают именно сотрудники этих заведений. А как они считают голоса, никому в Беларуси рассказывать уже не надо.

Вот только вопрос - неужели учителя в Беларуси опустились так низко и перестали уважать сами себя, что купятся такой подачкой?
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти дадут учителям к летнему отпуску по 0,5 оклада якобы "на оздоровление".
 
Новости дня
Новости разные
 
Открываем купальный сезон: сколько можно находиться в воде?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика