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Власти "покупают" учителей задешево: летом дадут немного денег "на оздоровление"
Источник материала: Партизан
Власти дадут учителям к летнему отпуску по 0,5 оклада якобы "на оздоровление".
на одном из участков после очередных выборов архивное фото
В
Правда, в правительстве не подсказали, где и как можно оздоровиться за условные 100-200 долларов - путевку даже на короткий срок в белорусский санаторий за эти деньги точно не купишь.
Зато общеизвестно, что большинство избирательных участков находятся у нас на территории школ и других учебных заведений и голоса считают именно сотрудники этих заведений. А как они считают голоса, никому в Беларуси рассказывать уже не надо.
Вот только вопрос - неужели учителя в Беларуси опустились так низко и перестали уважать сами себя, что купятся такой подачкой?
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Власти дадут учителям к летнему отпуску по 0,5 оклада якобы "на оздоровление".
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