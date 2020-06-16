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Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Apple

16.06.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Apple

Еврокомиссия инициировала антимонопольное расследование в отношении работы App Store и Apple Pay. Об этом со ссылкой на сообщение Еврокомиссии пишет РИА Новости.

В сообщении отмечается, что расследование было инициировано с целью оценки действий корпорации Apple на предмет наличия нарушений норм ЕС о конкуренции в правилах Apple по распространению разработчиками приложений через App Store. Поводом к расследованию работы сервиса Apple Pay также стало подозрение в нарушении законодательства Европейского союза о конкуренции. 

В частности, после предварительного расследования у Еврокомиссии возникли опасения относительно того, что положения Apple относительно интеграции Apple Pay в работающие на iOS и iPadOS приложения, которые могут нарушать антимонопольное законодательство ЕС. 

Кроме того, Еврокомиссия планирует рассмотреть ограничения, наложенные корпорацией на распространителей приложений для устройств Apple касательно возможности информирования ими пользователей об альтернативных, более дешевых возможностях покупок. 

Как сообщает ТАСС, в Apple уже прокомментировали сообщения о начатых против нее расследованиях. В частности, все обвинения в компании сочли безосновательными. В компании также высказали разочарование тем, что «Еврокомиссия продвигает вперед безосновательные претензии со стороны кучки компаний, которые хотят просто дармовщины и не желают играть по правилам, по которым играют все».

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Еврокомиссия инициировала антимонопольное расследование в отношении работы App Store и Apple Pay. Об этом со ссылкой на сообщение Еврокомиссии пишет РИА Новости. В...
 
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