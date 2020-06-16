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Древние валуны, редкие птицы и танцы с привидением: пять причин посетить минские парки

16.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Устали от шума мегаполиса? Пора отправиться на прогулку. Далеко ехать не придется. Минск славится своими многочисленными парками и скверами. Это «зеленые жемчужины» белорусской столицы. И чтобы их посетить, есть, как минимум, пять причин.

Причина № 1. Побывать в парке валунов

Хотите обойти Беларусь пешком? Запросто! Для этого отправляемся в парк валунов. С высоты птичьего полета кажется, что перед нами карта Беларуси: границы и крупные города обозначены кустарниками и камнями. Дорожки – это главные реки страны. Несколько валунов рядом – это возвышенности.

«Проходим мимо Минского моря. Также здесь стоят таблички: «Минская возвышенность» и «Ошмянская возвышенность». В определенном масштабе здесь воссоздан рельеф Беларуси, который непосредственно связан с ледниками. Валуны, которые здесь находятся, были принесены ледником», – рассказывает инженер Иснтитута геологии Полина Сахарук.

Здесь больше двух тысяч валунов. Ученые-геологи собрали их по всей стране и создали музей под открытым небом в Минске еще в 80-х прошлого века. Это была экспериментальная база по изучению ледников. Погулять по «каменной карте» Беларуси любят как туристы, так и местные жители: парк занимает почти семь гектаров. Правда, были и противники такого музея. Дело в том, что в белорусской культуре валуны имели некое сакральное значение.

«Камням поклонялись как божествам. И поэтому у каждого места – свой камень, свое языческое божество. И если его перенести, то удача уйдет из этого места. И, видимо, люди в это верили», – рассказывает Сахарук.

Если приглядеться, то на каменном кресте можно увидеть фигуру рыцаря с короной и мечом. Реликвию нашли в лесу в Витебской области. Король Великого Княжества Литовского Стефан Баторий во время одного из своих походов обедал на лесной поляне. На месте трапезы установили крест и дали имя короля. Если бы не ученые, каменный свидетель истории мог погибнуть под бульдозером, как его сосед по парку.

Причина №2. Прикоснуться к многовековым деревьям

Еще одни молчаливые свидетели истории – деревья, которым несколько сотен лет. В Минске таких больше ста. Часть растет в столичном Парке имени Горького. Игоря Корзуна называют «городским лесничим». Столичный активист учит «читать» и понимать парки.

«Дерево, которое видело и революцию, наполеоновскую войну, Первую мировую и Вторую мировую. Оно является полноценным ветераном всех лихолетий и трудных времен», – рассказывает городской лесничий Игорь Корзун.

Считается, что в парке растет липа, которую посадил глава минской губернии Захарий Корнеев. Если на этом месте назначают свидание, то говорят: встретимся на «медвежьей горке».

«Вот видите здесь такая яма, в которой листва сохранилась. Здесь стояла небольшая фигурка – медвежата с бочонком. Здесь никто ничего никогда не копал. Это тот ландшафт, который сформировался миллионы лет назад. Найти в современном городе, ландшафт, нетронутый человеком, бывает очень сложно», – поясняет Корзуна.

Чтобы туристы смогли увидеть редкие ландшафты парков и не заблудились, Игорь Корзун разработал маршрут – минский городской прогулочный марафон. Это почти сорок пять километров природы и истории Минска.

Причина №3. Погулять в знаменитом Центральном Ботаническом саду

Любите гулять? Тогда нужно обязательно отправиться в Центральный Ботанический сад. Он занимает третье место в Европе по площади – почти сто гектаров. Здесь ученые изучают «заморские» растения, доказывают их устойчивость к белорусскому климату. А дальше передают на «вооружение» озеленителям. Несколько лет назад с Дальнего Востока приехал «курильский чай». Растение радует своим цветением до октября.

«Можно заваривать чай великолепного коньячного цвета. Единственное – аромата не хватает, но можно бросить листочек мяты», – поясняет кандидат биологических наук Игорь Гаранович.

Ученые выводят и новые сорта растений. Ботанический сад – любимое место минчан и туристов для фотосессий. Аншлаг можно наблюдать во время цветения сирени. Май был холодным, поэтому в этом году даже в июне можно сделать красочное фото. В сирингарии около двухсот сортов, шестнадцать из них – белорусской селекции.

Коллекцию рододендронов в ботаническом саду начали собирать еще в 1976 году. Сейчас здесь их около восьмидесяти сортов. Рододендроны считаются символом весны и обновления. Об их происхождении сложено много легенд. Например, однажды ночью эльфы искали укрытие от дождя. Приютил их только невзрачный кустарник. Наутро эльфы захотели отблагодарить своего спасителя. И на суховатом кустарнике расцвели сотни прекрасных цветов на зависть всему лесу.

Причина № 4. Послушать пение редких птиц

Прогулялись, а теперь – садимся на велосипед и отправляемся в «Город птиц». Это парк в черте города. Увидеть здесь можно десяток видов пернатых. Красивые пейзажи, чистый воздух – кажется, что едешь по тропам заповедника, а не по большому городу.

«В данный момент отчетливо можно услышать, как поет зырянка. По-другому эту птичку называют «малиновка». Сзади подает голос пеночка-весничка. А в той стороне теньковка – голос такой узнаваемый у нее», – рассказывает директор Центра экологического воспитания и развития Руслан Шайкин.

Совсем необязательно различать птиц по голосам. Главное – просто слушать.

«Ученые установили, что птицы поют не только в слышимом для нас диапазоне, но и частично в ультразвуковом. Это часть, которую мы не слышим, но она благоприятно влияет на здоровья человека», – добавляет Шайкин.

Утром птичьи трели зарядят хорошим настроением, а вечером избавят от бессонницы: природа знает, что и в какое время суток нужно. Отсюда и рецепт хорошего настроения и здоровья: прогулка на велосипеде и знакомство с птицами.

Причина №5. Потанцевать в старинной усадьбе Любанских

А теперь потанцуем! Отправляемся на бал в Лошицкий парк. Здешней усадьбе почти триста лет. За это время сменилось больше десяти владельцев. Последними были Евстафий и Ядвига Любанские. Это известная во всей губернии пара. Они любили развлекаться и принимать гостей. Лепные потолки и расписные стены. Сохранилось шесть уникальных печей. Камин конца XVIII века привезли из Риги. Дом никогда не пустует. Сейчас, как и во времена Любанских, усадьба остается центром светской жизни. Здесь частенько проводят балы.

Плохо танцевать в прошлом девушкам было просто непозволительно. Если бы партнер рассказал друзьям о заурядных танцевальных способностях барышни, то ее уже вряд ли бы пригласили бы на танец. А значит, шансы выйти замуж начали бы таять на глазах.

В усадьбе бывает еще один гость – призрак Ядвиги Любанской. О том, что она изменила своему мужу, говорил весь минский свет. Пани такого позора не перенесла и утопилась. Считается, что призрак Ядвиги добрый. У него можно попросить все, что угодно. Кто знает, возможно, и сегодня он приходит смотреть, как комнаты дома снова наполняются музыкой и танцами.



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Послушать пение редких птиц, прикоснуться к многовековым деревьям и потанцевать в стариной усадьбе – рассказываем, почему еще стоит посетить минские парки.
 
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