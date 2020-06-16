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«Хуже всего переносят жару кошки». Какие симптомы перегрева у животных и что делать

16.06.2020 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Жара – серьёзное испытание не только для людей, но и для домашних животных. Как помочь им пережить повышенную температуру воздуха, рассказали в программе «Плюс-минус»

«Хуже всего переносят жару кошки». Какие симптомы перегрева у животных и что делать

Владимир Ласица, ветеринарный врач общей практики:
Летом нужно особенно внимательно следить за состоянием здоровья животных. Потому что у животных не так, как у человека, происходит теплообмен и регуляция температуры тела. Собаки, например, могут избавиться от лишней температуры только путём дыхания. Из домашних животных хуже всего переносят жару кошки. У кошек должно быть прохладное место, куда они могут уйти от жары, спрятаться. Если у вас дома есть грызуны, экзотические животные, они не должны находиться под прямыми солнечными лучами. Для них также опасен перегрев.

При перегреве у животного сразу наступает ряд признаков, в зависимости от тяжести. Ранние признаки – это частое дыхание, глубокое дыхание без нагрузок, тошнота, диарея даже может быть.

Ни в коем случае нельзя в жару оставлять животных в закрытых помещениях, непроветриваемых, в закрытых автомобилях. Если есть возможность, мокрые тряпки обкладывать, какие-то компрессы. Ни в коем случае, нельзя сразу животное, например, бросать в холодную воду целиком. Даже если животному, вроде бы, становится лучше, но последствия могут сыграть свою нежелательную роль. Последствия могут быть со стороны сердечно-сосудистой системы, почечной недостаточности. Поэтому здесь лучше показаться врачу.

Люди в материале: Владимир Ласица

 
 
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Жара – серьёзное испытание не только для людей, но и для домашних животных. Как помочь им пережить повышенную температуру воздуха, рассказали в...
 
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