|
«Хуже всего переносят жару кошки». Какие симптомы перегрева у животных и что делать
Источник материала: СТВ
Жара – серьёзное испытание не только для людей, но и для домашних животных. Как помочь им пережить повышенную температуру воздуха, рассказали в программе
Владимир Ласица, ветеринарный врач общей практики:
Ни в коем случае нельзя в жару оставлять животных в закрытых помещениях, непроветриваемых, в закрытых автомобилях. Если есть возможность, мокрые тряпки обкладывать, какие-то компрессы. Ни в коем случае, нельзя сразу животное, например, бросать в холодную воду целиком. Даже если животному, вроде бы, становится лучше, но последствия могут сыграть свою нежелательную роль. Последствия могут быть со стороны сердечно-сосудистой системы, почечной недостаточности. Поэтому здесь лучше показаться врачу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жара – серьёзное испытание не только для людей, но и для домашних животных. Как помочь им пережить повышенную температуру воздуха, рассказали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)