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АБФФ лишила аккредитации телеканал «Белсат»
Источник материала: Tut.by
Недавно мы
И вот 16 июня АБФФ
«По результатам данного анализа было установлено, что имели место случаи аккредитации иностранных СМИ, не имеющих аккредитации Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Тем самым не выполнялось требование пункта 3 статьи 35 Закона Республики Беларусь о средствах массовой информации.
В связи с отсутствием у телеканала «Белсат» аккредитации Министерства иностранных дел Республики Беларусь, а также в связи с отсутствием действующего соглашения с АБФФ об условиях аккредитации СМИ, которое является обязательным для получения ТВ и радио аккредитации, АБФФ принято решение не продлевать сотрудничество с журналистами телеканала «Белсат» в части освещения «Беларусбанк — высшей лиги» сезона 2020 года, «Макслайн — первой лиги» сезона 2020 года, «Париматч — Кубка Республики Беларусь сезона 2020/2021 и других турниров под эгидой АБФФ и приостановить действие ТВ-аккредитации АБФФ.
АБФФ благодарит телеканал «Белсат» за многочисленные сюжеты о белорусском футболе и готова вернуться к рассмотрению вопроса о возобновлении ТВ-аккредитации после того, как СМИ будет аккредитовано в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь».
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«Не выполнялось требование пункта 3 статьи 35 Закона Республики Беларусь о средствах массовой информации».
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