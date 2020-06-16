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АБФФ лишила аккредитации телеканал «Белсат»

16.06.2020 17:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о том, что известного спортивного комментатора Александра Путило (и отца блогера Nexta) не пустили на матч чемпионата Беларуси по футболу между «Торпедо-БелАЗ» и брестским «Динамо», что случилось впервые за 30 лет его деятельности в спортивной журналистике, и несмотря на аккредитацию, которую ему выдала ранее федерация футбола.


Александр Путило. Фото: belsat.eu

И вот 16 июня АБФФ выступила с официальным разъяснением. Выяснилось, что ими был проведен анализ порядка ТВ и радио аккредитации:

«По результатам данного анализа было установлено, что имели место случаи аккредитации иностранных СМИ, не имеющих аккредитации Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Тем самым не выполнялось требование пункта 3 статьи 35 Закона Республики Беларусь о средствах массовой информации.

В связи с отсутствием у телеканала «Белсат» аккредитации Министерства иностранных дел Республики Беларусь, а также в связи с отсутствием действующего соглашения с АБФФ об условиях аккредитации СМИ, которое является обязательным для получения ТВ и радио аккредитации, АБФФ принято решение не продлевать сотрудничество с журналистами телеканала «Белсат» в части освещения «Беларусбанк — высшей лиги» сезона 2020 года, «Макслайн — первой лиги» сезона 2020 года, «Париматч — Кубка Республики Беларусь сезона 2020/2021 и других турниров под эгидой АБФФ и приостановить действие ТВ-аккредитации АБФФ.

АБФФ благодарит телеканал «Белсат» за многочисленные сюжеты о белорусском футболе и готова вернуться к рассмотрению вопроса о возобновлении ТВ-аккредитации после того, как СМИ будет аккредитовано в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь».

 
 
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«Не выполнялось требование пункта 3 статьи 35 Закона Республики Беларусь о средствах массовой информации».
 
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