АБФФ лишила аккредитации телеканал «Белсат»

Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о том, что известного спортивного комментатора Александра Путило (и отца блогера Nexta) не пустили на матч чемпионата Беларуси по футболу между «Торпедо-БелАЗ» и брестским «Динамо», что случилось впервые за 30 лет его деятельности в спортивной журналистике, и несмотря на аккредитацию, которую ему выдала ранее федерация футбола.



Александр Путило. Фото: belsat.eu

И вот 16 июня АБФФ выступила с официальным разъяснением. Выяснилось, что ими был проведен анализ порядка ТВ и радио аккредитации:

«По результатам данного анализа было установлено, что имели место случаи аккредитации иностранных СМИ, не имеющих аккредитации Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Тем самым не выполнялось требование пункта 3 статьи 35 Закона Республики Беларусь о средствах массовой информации.

В связи с отсутствием у телеканала «Белсат» аккредитации Министерства иностранных дел Республики Беларусь, а также в связи с отсутствием действующего соглашения с АБФФ об условиях аккредитации СМИ, которое является обязательным для получения ТВ и радио аккредитации, АБФФ принято решение не продлевать сотрудничество с журналистами телеканала «Белсат» в части освещения «Беларусбанк — высшей лиги» сезона 2020 года, «Макслайн — первой лиги» сезона 2020 года, «Париматч — Кубка Республики Беларусь сезона 2020/2021 и других турниров под эгидой АБФФ и приостановить действие ТВ-аккредитации АБФФ.

АБФФ благодарит телеканал «Белсат» за многочисленные сюжеты о белорусском футболе и готова вернуться к рассмотрению вопроса о возобновлении ТВ-аккредитации после того, как СМИ будет аккредитовано в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь».