Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом

Источник материала: ОНТ

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол провел встречу с заместителем руководителя офиса Президента Украины Игорем Жовквой. Об этом со ссылкой на сообщение белорусской дипмиссии сообщает БЕЛТА.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовку к проведению III Форума регионов Беларуси и Украины, который должен состоятся в октябре в Гродно. Кроме того, обсуждались итоги реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи президентов двух стран 4 октября 2019 года.

Во время встречи Посол Беларуси передал приглашение Владимира Зеленского от Александра Лукашенко посетить с визитом Беларусь.

«Украинской стороне передано приглашение Президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Президента Украины Владимира Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов», – говорится в сообщении посольства.

Кроме того, Посол передал ответный подарок для Владимира Зеленского и его супруги – белорусские вышиванки. В направленном по этому случаю в адрес Президента Украины сообщении Глава Беларуси отметил, что белорусская вышивная рубашка подчеркивает не только особенности, но и культурные взаимосвязь и близость народов двух стран. Александр Лукашенко также пожелал, чтобы эти вышиванки стали оберегом и знаком глубокой дружбы между двумя народами.

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