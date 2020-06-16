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Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом

16.06.2020 17:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол провел встречу с заместителем руководителя офиса Президента Украины Игорем Жовквой. Об этом со ссылкой на сообщение белорусской дипмиссии сообщает БЕЛТА.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовку к проведению III Форума регионов Беларуси и Украины, который должен состоятся в октябре в Гродно. Кроме того, обсуждались итоги реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи президентов двух стран 4 октября 2019 года.

Во время встречи Посол Беларуси передал приглашение Владимира Зеленского от Александра Лукашенко посетить с визитом Беларусь. 

«Украинской стороне передано приглашение Президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Президента Украины Владимира Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов», – говорится в сообщении посольства. 

Кроме того, Посол передал ответный подарок для Владимира Зеленского и его супруги – белорусские вышиванки. В направленном по этому случаю в адрес Президента Украины сообщении Глава Беларуси отметил, что белорусская вышивная рубашка подчеркивает не только особенности, но и культурные взаимосвязь и близость народов двух стран. Александр Лукашенко также пожелал, чтобы эти вышиванки стали оберегом и знаком глубокой дружбы между двумя народами. 

 

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Теги: Гродно
 
 
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Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол провел встречу с заместителем руководителя офиса Президента Украины Игорем Жовквой. Об этом со ссылкой на сообщение...
 
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