ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белстат: реальные денежные доходы белорусов с января по апрель выросли на 5,7%

16.06.2020 17:58 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белстат: реальные денежные доходы белорусов с января по апрель выросли на 5,7%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в период с января по апрель 2020 года выросли на 5,7% по сравнению аналогичным показателем за январь-апрель 2019 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет (Белстат).

В сообщении отмечается, что в структуре доходов белорусского населения порядка 63,9% доходов пришлись на оплату труда, 7,5% – на предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, 23,7% – на трансферы населению (пособия, пенсии, стипендии и другие выплаты), а еще 4,9% – на доходы от собственности и прочие доходы. 

Напомним, реальные денежные доходы населения – это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в период с января по апрель 2020 года выросли на 5,7% по сравнению аналогичным показателем за январь-апрель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сильный ливень прошёл в Минске: затопило Каменную Горку и рынок в Ждановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика