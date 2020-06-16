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Белстат: реальные денежные доходы белорусов с января по апрель выросли на 5,7%
Источник материала: ОНТ
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в период с января по апрель 2020 года выросли на 5,7% по сравнению аналогичным показателем за январь-апрель 2019 года. Об этом
В сообщении отмечается, что в структуре доходов белорусского населения порядка 63,9% доходов пришлись на оплату труда, 7,5% – на предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, 23,7% – на трансферы населению (пособия, пенсии, стипендии и другие выплаты), а еще 4,9% – на доходы от собственности и прочие доходы.
Напомним, реальные денежные доходы населения – это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в период с января по апрель 2020 года выросли на 5,7% по сравнению аналогичным показателем за январь-апрель...
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