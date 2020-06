"10 августа Беларусь проснется страной, из которой решат навсегда уехать еще несколько сот тысяч человек"

пишет экономист Ярослав Романчук. — Просвещенный – это когда фундаментом экономической политики является наука, исторический опыт и учет современных трендов мировой экономики. В Беларуси все больше признаков загнивания системы невежества, лженауки и выученной беспомощности. «Белорусский авторитаризм быстро теряет шансы стать не то, что демократией, а даже просвещенным авторитаризмом, —экономист— Просвещенный – это когда фундаментом экономической политики является наука, исторический опыт и учет современных трендов мировой экономики. В Беларуси все больше признаков загнивания системы невежества, лженауки и выученной беспомощности.





Критически важный фактор развития каждой страны – рабочая сила или человеческий капитал. Оно особенно важен в XXI веке, когда физическая сила потеряла свою рыночную ценность. Сегодня копают, сеют, охраняют и строят умные машины. Ум, интеллект, способность ориентироваться в огромных потоках информации и богатом многообразии характеров и типов людей — вот что увеличивает шансы создать материальное благополучие своей семье.





Общеизвестно, что без свободы, уважения человека, обеспечения его безопасности, сохранности его собственности, без его активного участия в создании и динамичном развитии своей малой и большой родины человек с высоким IQ и EQ, с солидным уровнем hard skills и soft skills наверняка уедет туда, где его ценят, где ему хорошо платят, не лезут в душу, не навязывают государственные стандарты идеологии и поведения.





Президентская кампания-2020 в ее нынешнем виде – это болезненный удар по человеческому капиталу нашей страны. 10 августа Беларусь проснется страной, из которой решит навсегда уехать еще несколько сот тысяч человек.





Они не уедут в никуда. Они уедут в Евросоюз, который сегодня испытывает большой дефицит профессиональных рабочих рук, светлых/умных голов – без нытья, привычки жить за чужой счет и даже с немалым материальным капиталом и нематериальными активами.





Во многих странах ЕС ждут белорусов. Германия, Польша, Италия, страны Балтии и многие другие с удовольствием примут белорусских врачей, инженеров, программистов, строителей, медработников, предпринимателей и сиделок. Не только потому, что в этих странах им за ту же работу, что в Беларуси платят в 2 – 5 раза больше, а также потому, что белорус-гражданин, белорус-потребитель, белорус-предприниматель, белорус-налогоплательщик в родной стране встроен в жутко неэффективную, аморальную систему Совок/Госплан.





Белорусский Левиафан приказывает бизнесу и обществу ходить по его струнке. Во времена феодализма и крепостного права такое бы сработало, но в XXI веке, в эпоху новой, уже IV промышленной революции, такая политика обречена на разрушение страны изнутри.





Тем более что в странах Европейского Союза складываются очень благоприятные условия для перехода в режим «Пылесос человеческого капитала». Об этом убедительно сказано в свежем докладе McKinsey Global Institute «Будущее работы в Европе. Автоматизация, трансформация рабочей силы и изменение географии занятости» (The future of work in Europe).





В нем много важных фактов и ценных рекомендаций для всех тех, кто не хочет жить под пятой, хлыстом и в наручниках невежественного авторитаризма.





Навсегда уходят в прошлое времена, когда люди говорили «работа – не волк, в лес не убежит». На наших глазах технологии IV промышленной революции, глобальные сетевые организации, в том числе финансовые, радикально меняют рынок труда.





Конечно, если под работой иметь в виду физический труд на полях и в лесах, банальное закручивание гаек и работу в госструктурах по принципу «отсюда и до обеда», тогда работа будет всегда. Но такая работа с производительностью до $10 – 15 тысяч в год – это норма середины XX века. С таким показателем в 2020-2050-е страна обрекает себя на бедность и отсталость.





Сегодня работа убегает из стран с низким и даже средним доходом не только потому, что за нее платят в 2 – 3 раза меньше, а потому, что работника ни во что не ставят, его презирают, им потакают, считая чуть ли не крепостным.





Работа убегает из бедных, авторитарных стран, потому что в них главным в организации и реализации экономического прогресса является Бюрократ, а не Предприниматель. Оттоку мозгов и качественных навыков/умений способствует миграционная политика многих стран ЕС.





Мотивация распорядителей чужого – забрать и поделить между собой. Даже когда ресурсы/активы заканчиваются, они грызутся между собой, отсекают от бюджетного «корыта» более слабых, но все равно сохраняют царство Левиафана. Мотивация распорядителей своим – создать стабильный, высокопроизводительный, конкурентоспособный механизм для получения прибыли в режиме открытой, честной конкуренции. Никто не гарантирует успех. Никто не гарантирует рост выручки.





Предприниматель, который в рыночной борьбе за Потребителя обращается к силовому ресурсу Государства, становится распорядителем и потребителем чужого. У него развивается мотивация разрушения конкурентов, ликвидации тех, кто имеет потенциал сделать лучше, дешевле и полезнее – для Потребителя.









Для Беларуси, других авторитарных, переходных стран развитие ситуации на рынке труда ЕС грозит следующим:





1) отток ценного человеческого капитала из самых разных секторов. Редкий белорус откажется переехать в Германию, Италию или Польшу за зарплату в 1000 - 2000 евро плюс адаптационный и социальный пакеты. В результате болезненно упадет уровень компетенций и профессионализма внутри страны;





2) отток предпринимательского капитала, с его деньгами, навыками умениями и сетевым ресурсом. Это потеря рабочих мест, рост напряжения в бюджетной сфере;





3) отток молодежи, как следствие, обострение положения государственной пенсионной системы;





4) обострение дефицита трудовых ресурсов по специальностям, которые требуют высокого уровня твердых и мягких навыков;





5) деградация страны, вымирание целых регионов, депопуляция и деиндустриализация, как следствие неспособности сохранить человеческий капитал под внедрение технологий IV промышленной революции.





Эти процессы будут проходить не залпом, не одним большим взрывом, а постепенно, шаг за шагом. Так, как происходит заболачивание озера, как происходит ожирение организма или отупление человека, который надменно и цинично считает, что в жизни выигрывают не умные, а ушлые, наглые, беспринципные, с дубинами и наручниками наперевес».