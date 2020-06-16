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На контроле законность увольнения сотрудников
16.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Комитет государственного контроля Гродненской области с 12 по 19 июня 2020 года проводит «горячую линию» по вопросу выявления фактов необоснованного (незаконного) увольнения работников либо принуждении к увольнению в период с 1 марта текущего года по настоящее время.
Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам:
в г. Гродно (8-0152) 79 88 40, 79 88 21.
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Комитет государственного контроля Гродненской области с 12 по 19 июня 2020 года проводит «горячую линию» по вопросу выявления фактов необоснованного (незаконного)...
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