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Госконтроль мониторит своевременность выплат работникам
16.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Комитете государственного контроля Гродненской области находится на постоянном контроле вопрос своевременности выплаты работникам заработной платы, причитающихся сумм при увольнении работника и при уходе в отпуск.
Согласно данным государственной статистической отчетности в Гродненской области по состоянию на 01.06.2020 отсутствуют организации, которые допустили наличие просроченной заработной платы.
Вместе с тем, Комитетом по-прежнему в ходе контрольных мероприятий выявляются факты несвоевременной выплаты организациями причитающихся работникам сумм, в основном это касается выплачиваемых сумм при уходе работников в отпуск и при увольнении. Такие факты Комитетом только за пять месяцев 2020 года выявлены в 20 организациях области.
Следует напомнить, что нарушение нанимателем или уполномоченным должностным лицом нанимателя порядка и сроков выплаты заработной платы в соответствии с частью первой статьи 9.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо — до ста базовых величин.
В целях соблюдения организациями требований трудового законодательства в части своевременности выплаты работникам причитающихся сумм, в Комитете государственного контроля Гродненской области с 17 по 22 июня 2020 года будет работать телефон «горячей линии»:
в г. Гродно (8-0152) 79 88 21,
по которому Вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения трудового законодательства.
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В Комитете государственного контроля Гродненской области находится на постоянном контроле вопрос своевременности выплаты работникам заработной платы,...
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