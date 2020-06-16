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Госконтроль мониторит своевременность выплат работникам

16.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Госконтроль мониторит своевременность выплат работникам

В Комитете государственного контроля Гродненской области находится на постоянном контроле вопрос своевременности выплаты работникам заработной платы, причитающихся сумм при увольнении работника и при уходе в отпуск.

Согласно данным государственной статистической отчетности в Гродненской области по состоянию на 01.06.2020 отсутствуют организации, которые допустили наличие просроченной заработной платы.

Вместе с тем, Комитетом по-прежнему в ходе контрольных мероприятий выявляются факты несвоевременной выплаты организациями причитающихся работникам сумм, в основном это касается выплачиваемых сумм при уходе работников в отпуск и при увольнении. Такие факты Комитетом только за пять месяцев 2020 года выявлены в 20 организациях области.

Следует напомнить, что нарушение нанимателем или уполномоченным должностным лицом нанимателя порядка и сроков выплаты заработной платы в соответствии с частью первой статьи 9.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо — до ста базовых величин.

В целях соблюдения организациями требований трудового законодательства в части своевременности выплаты работникам причитающихся сумм, в Комитете государственного контроля Гродненской области с 17 по 22 июня 2020 года будет работать телефон «горячей линии»:

в г. Гродно (8-0152) 79 88 21,

по которому Вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения трудового законодательства.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Комитете государственного контроля Гродненской области находится на постоянном контроле вопрос своевременности выплаты работникам заработной платы,...
 
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