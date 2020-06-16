К строительству нового комплекса азотных удобрений в Гродно планируют приступить в этом году

Источник материала: Вороновская газета

Гродно планируют приступить в этом году" width="599" height="335">



К строительству нового комплекса азотных удобрений в Гродно планируют приступить в 2020 году. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения предприятия «Гродно Азот», передает корреспондент БЕЛТА .

«Мы в этом году начнем строить этот завод, если вам это надо. Для Беларуси это надо», — сказал Александр Лукашенко, общаясь с работниками «Гродно Азота».

Президент рассказал, что изначально новый комплекс азотных удобрений думали построить в Витебской области. Но потом решили, что целесообразнее его возвести на территории «Гродно Азота», ведь здесь есть условия и подготовленные специалисты. «В этом году, думаю, начнем. В будущем точно развернемся», — заявил глава государства.

Посещая предприятие, Александр Лукашенко поинтересовался планами по развитию производств, спросом на продукцию внутри страны и на внешних рынках. Президенту также рассказали о реализации инвестиционного проекта по строительству азотного комплекса. Как отметил генеральный директор «Гродно Азота» Игорь Бобырь, новый азотный комплекс будет построен на территории в 50 га. Для сравнения, сейчас «Гродно Азот» занимает площадь 500 га, а объемы производства на предприятиях будут одинаковыми.

В 2018 году «Гродно Азот» начал инвестиционный проект по строительству азотного комплекса. В течение прошлого года на предприятии выбирали генерального подрядчика. Недавно стало известно, что им выступит итальянская компания Tecnimont. На эту роль также претендовали китайские корпорации CITIC, CMIC, Complant и одна из Республики Корея — Samsung. Как ранее пояснили в «Гродно Азоте», итальянская фирма имеет опыт выполнения аналогичных работ. В своем технико-коммерческом предложении она представила индикативные условия получения кредитных ресурсов от европейских банков. По расчетам итальянской компании, стоимость нового завода составит 1,278 млрд евро.

Параллельно со строительством азотного комплекса на предприятии модернизируют действующие производства аммиака-3, аммиака-4 и карбамида-2. На эти цели в 2020-2024 годах планируется потратить около $250 млн.

Ввод нового азотного комплекса и модернизация цехов позволят увеличить производство азотных удобрений практически в два раза, сделать «Гродно Азот» более конкурентоспособным. Это особенно важно, если учесть, что в других странах СНГ сейчас тоже строятся новые агрегаты с использованием энергосберегающих технологий.

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