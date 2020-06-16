Кому нельзя есть окрошку на квасе?

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Окрошка – традиционное блюдо русской кухни. Это холодный суп, который включает мясо, овощи и зелень, заправленные квасом, кефиром или сметаной. Как правило, окрошку делают летом – в жаркую погоду. Как правильно готовить это блюдо с учетом особенностей здоровья, в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН, диетолог Ольга Григорян.

По словам специалиста, для окрошки полезны обе заправки – и кефир, и квас. Однако тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, лучше использовать для приготовления холодного супа кисломолочный напиток и не класть в окрошку редиску.

Кроме того, диетолог пояснила, кому не следует есть окрошку.

ФОТО: www.edimdoma.ru









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