Белорусские ученые изучат клетки живых организмов с помощью нанотехнологий

Источник материала: ОНТ

Белорусские ученые будут изучать клетки живых организмов. В помощь – нанотехнологии.

Сегодня в стране продолжаются испытания оборудования для «визуализации» элементарной единицы строения живых существ. Такие исследования позволят не только, что называется, «прощупать» клетку (это поможет в диагностике различных заболеваний), но и отследить ее «жизненный путь». А еще присвоить каждой компьютерный номер.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси: «Нам удается получить напрямую информацию о состоянии клетки. Причем, возможно, те вещи, которые никто не знал и никто не контролировал. Это организмы умные – они общаются, живут. И при этом они имеют физико-механическое свойство. Моя мечта – создать такой физико-механический образ клетки. Где-то даже через физику-механику описать жизнь».

Нанотехнологии сегодня приходят практически во все отрасли экономики. Не исключение и сельское хозяйство. В стране разработали удобрение, в основе которого наночастицы микроэлементов. Разработка прошла сертификацию и за границей. Теперь белорусские ученые взялись за похожий проект, только для животноводства.

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