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Белорусские ученые изучат клетки живых организмов с помощью нанотехнологий
Источник материала: ОНТ
Белорусские ученые будут изучать клетки живых организмов. В помощь – нанотехнологии.
Сегодня в стране продолжаются испытания оборудования для «визуализации» элементарной единицы строения живых существ. Такие исследования позволят не только, что называется, «прощупать» клетку (это поможет в диагностике различных заболеваний), но и отследить ее «жизненный путь». А еще присвоить каждой компьютерный номер.
Нанотехнологии сегодня приходят практически во все отрасли экономики. Не исключение и сельское хозяйство. В стране разработали удобрение, в основе которого наночастицы микроэлементов. Разработка прошла сертификацию и за границей. Теперь белорусские ученые взялись за похожий проект, только для животноводства.
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Белорусские ученые будут изучать клетки живых организмов. В помощь – нанотехнологии. Сегодня в стране продолжаются испытания оборудования для «визуализации»...
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