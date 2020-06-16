Российские Су-27 перехватили американские «Стратосферные крепости»

Источник материала: Tut.by

Российские истребители Су-27 перехватили над Балтийским морем американские стратегические бомбардировщики. Видео перехвата, предоставленное Министерством обороны РФ, опубликовал на своем YouTube-канале телеканал «Звезда».

Тяжелые истребители из состава ПВО Западного военного округа были спешно подняты 15 июня — над нейтральными водами показались бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress, а также самолет электронной разведки и противодействия Gulfstream SRA-4 и немецкий патрульный Lockheed P-3C Orion. Все машины были задействованы в продолжающихся военных учениях флотов НАТО BALTOPS 2020, пишет «Российская газета».

Убедившись, что в воздушное пространство России самолеты заходить не планируют, Су-27 вернулись в места дислокации.

Boeing B-52 Stratofortress — старейший стратегический бомбардировщик США. Он имеет самую длительную историю службы, находясь на вооружении с 1955 года. Самолет может брать на борт более 30 тонн бомб, при необходимости способен использовать и ядерное оружие.