ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Российские Су-27 перехватили американские «Стратосферные крепости»

16.06.2020 18:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российские истребители Су-27 перехватили над Балтийским морем американские стратегические бомбардировщики. Видео перехвата, предоставленное Министерством обороны РФ, опубликовал на своем YouTube-канале телеканал «Звезда».

Тяжелые истребители из состава ПВО Западного военного округа были спешно подняты 15 июня — над нейтральными водами показались бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress, а также самолет электронной разведки и противодействия Gulfstream SRA-4 и немецкий патрульный Lockheed P-3C Orion. Все машины были задействованы в продолжающихся военных учениях флотов НАТО BALTOPS 2020, пишет «Российская газета».

Убедившись, что в воздушное пространство России самолеты заходить не планируют, Су-27 вернулись в места дислокации.

Boeing B-52 Stratofortress — старейший стратегический бомбардировщик США. Он имеет самую длительную историю службы, находясь на вооружении с 1955 года. Самолет может брать на борт более 30 тонн бомб, при необходимости способен использовать и ядерное оружие.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
AMD представила новые процессоры. Цена - от 250 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика