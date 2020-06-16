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«Белтелеком» подарил детскому лагерю амфитеатр: «Это для нас большое счастье»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Белтелеком» подарил оздоровительному лагерю «Родничок» летний амфитеатр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отныне самые яркие праздники будут проходить на свежем воздухе вне зависимости от погоды. Мест хватит всем – амфитеатр рассчитан более чем на 300 зрителей. Площадка просторная, так что удастся и соблюсти дистанцию. Детей 6-17 лет уже в первой смене ожидает насыщенная развлекательная программа. 17 июня здесь пройдет официальное открытие и первые выступления с творческими номерами.
Дарители нового амфитеатра отмечают, что это самое лучшее их вложение в развитие юных, но подающих большие надежды талантов.
Екатерина Кавзович, старший воспитатель лагеря «Родничок»:
Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Юрий Петрученя, генеральный директор РУП «Белтелеком»:
Первый заезд в летние лагеря стартовал 15 июня. В «Родничке» уже в первые дни большой популярностью пользуются спортивные площадки. Тренажеры для разных групп мышц и стадион с профессиональным покрытием полюбились как мальчишкам, так и девчонкам.
Кстати, здесь проводят каникулы не только белорусы, но и дети из Сирии и Японии. Сам лагерь среди загородных за работу в 2019 году получил пальму первенства.
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Новости Беларуси. «Белтелеком» подарил оздоровительному лагерю «Родничок» летний амфитеатр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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