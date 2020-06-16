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«Белтелеком» подарил детскому лагерю амфитеатр: «Это для нас большое счастье»

16.06.2020 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Белтелеком» подарил оздоровительному лагерю «Родничок» летний амфитеатр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белтелеком» подарил детскому лагерю амфитеатр: «Это для нас большое счастье»

Отныне самые яркие праздники будут проходить на свежем воздухе вне зависимости от погоды. Мест хватит всем – амфитеатр рассчитан более чем на 300 зрителей. Площадка просторная, так что удастся и соблюсти дистанцию. Детей 6-17 лет уже в первой смене ожидает насыщенная развлекательная программа. 17 июня здесь пройдет официальное открытие и первые выступления с творческими номерами.

«Белтелеком» подарил детскому лагерю амфитеатр: «Это для нас большое счастье»

Дарители нового амфитеатра отмечают, что это самое лучшее их вложение в развитие юных, но подающих большие надежды талантов.

«Белтелеком» подарил детскому лагерю амфитеатр: «Это для нас большое счастье»

Екатерина Кавзович, старший воспитатель лагеря «Родничок»:
Открытие амфитеатра в оздоровительном лагере «Родничок» – это для нас большое счастье! В амфитеатре у нас будут проходить различные мероприятия уже более творческой направленности, как «Мисс Родничок», «Мистер Родничок», «Открытие талантов Родничка».

«Белтелеком» подарил детскому лагерю амфитеатр: «Это для нас большое счастье»

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Это грандиозное масштабное сооружение, которое впечатляет и красотой и функциональностью. Я надеюсь, что эта функциональность проявится на тех мероприятиях, которые мы здесь периодически проводим (если не сказать, что регулярно).

«Белтелеком» подарил детскому лагерю амфитеатр: «Это для нас большое счастье»

Юрий Петрученя, генеральный директор РУП «Белтелеком»:
Одна из целей и задач ставилась – обеспечить ввод этого амфитеатра к 25-летию со дня образования РУП «Белтелеком». Собственно, что нам и удалось. И сегодня я хочу поздравить работников «Белтелекома», их детей, их семьи с этим праздником.

«Белтелеком» подарил детскому лагерю амфитеатр: «Это для нас большое счастье»

Первый заезд в летние лагеря стартовал 15 июня. В «Родничке» уже в первые дни большой популярностью пользуются спортивные площадки. Тренажеры для разных групп мышц и стадион с профессиональным покрытием полюбились как мальчишкам, так и девчонкам.

«Белтелеком» подарил детскому лагерю амфитеатр: «Это для нас большое счастье»

Кстати, здесь проводят каникулы не только белорусы, но и дети из Сирии и Японии. Сам лагерь среди загородных за работу в 2019 году получил пальму первенства.

Люди в материале: Екатерина Кавзович, Константин Шульган, Юрий Петрученя

 
 
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Новости Беларуси. «Белтелеком» подарил оздоровительному лагерю «Родничок» летний амфитеатр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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