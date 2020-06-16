Лукашенко рабочим на «Гродно Азоте»: «Заехал к вам несмотря на пандемию, снабженную коронапсихозами и паникой»

- Заехал сообщить вам, что несмотря на пандемию, которую мы переживаем, снабженную коронапсихозами и паникой, возможно, уже в этом году начнется строительство, - сказал президент.

Кроме того, Александр Лукашенко признался, что изначально строительство объекта планировалось на Витебщине, где «газ рядом». Но пояснил, что строить завод все же будут в Гродненской области, по настоянию гендиректора «Гродно Азота» и председателя облисполкома.





- Может это и правильно. Здесь есть специалисты, не надо их тащить за семьсот километров. Если в этом году не получится, то в следующем точно развернемся! - пообещал Лукашенко, отведя на строительство четыре года.