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Холодник. На кефире и на воде. 2 простых рецепта от телеведущей Екатерины Тишкевич

16.06.2020 18:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Холодник. На кефире и на воде. 2 простых рецепта от телеведущей Екатерины Тишкевич

Холодник. Как из одних и тех же ингредиентов приготовить два варианта самого популярного летнего блюда? Простые рецепты от телеведущей Екатерины Тишкевич.



Итак, вариант №1. Холодник со свеклой на кефире.

Вам понадобится:

  • кефир - 2 л;
  • свекла - 2 шт;
  • огурец - 2 шт;
  • лук зелёный - 1 небольшой пучок;
  • яйцо - 2 шт;
  • укроп - 1 небольшой пучок;
  • соль.

Как готовить?

Свеклу помыть и отварить в кожуре до готовности. Остудить, порезать кубиками, положить в кастрюлю. Огурцы нарезать кубиками и также положить в кастрюлю. Мелко нарезать лук и укроп, положить в кастрюлю. Залить ингредиенты холодным кефиром. Посолить по вкусу.

Подавать холодник порционно, положив в тарелку яйцо. Прекрасным дополнением станут гренки или отварной молодой картофель.


Вариант 2. Холодник со свеклой на воде.

Вам понадобится:

  • вода - 2 л;
  • свекла - 2 шт;
  • огурец - 2 шт;
  • лук зелёный - 1 небольшой пучок;
  • яйцо - 2 шт;
  • лимон - 1/2 шт;
  • укроп - 1 небольшой пучок;
  • сметана;
  • соль.

Как готовить?

Воду посолить по вкусу, закипятить и остудить (сначала до комнатной температуры, затем убрать в холодильник).

Свеклу помыть и отварить в кожуре до готовности. Остудить, порезать кубиками, положить в кастрюлю с водой. Выдавить сок половинки лимона, хорошенько перемешать. Огурцы нарезать кубиками и также положить в кастрюлю. Мелко нарезать лук и укроп, положить в кастрюлю. Все еще раз перемешать.

Подавать холодник с яйцом и сметаной.  Гренки (пшеничные, ржаные) или молодой картофель станут прекрасным дополнением к вашему холоднику.


Приятного аппетита!

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Холодник. Как из одних и тех же ингредиентов приготовить два варианта самого популярного летнего блюда? Простые рецепты от телеведущей Екатерины Тишкевич. Итак,...
 
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