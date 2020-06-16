Холодник. На кефире и на воде. 2 простых рецепта от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Холодник. Как из одних и тех же ингредиентов приготовить два варианта самого популярного летнего блюда? Простые рецепты от телеведущей Екатерины Тишкевич .







Итак, вариант №1. Холодник со свеклой на кефире.

Вам понадобится:

кефир - 2 л;

свекла - 2 шт;

огурец - 2 шт;

лук зелёный - 1 небольшой пучок;

яйцо - 2 шт;

укроп - 1 небольшой пучок;

соль.

Как готовить?

Свеклу помыть и отварить в кожуре до готовности. Остудить, порезать кубиками, положить в кастрюлю. Огурцы нарезать кубиками и также положить в кастрюлю. Мелко нарезать лук и укроп, положить в кастрюлю. Залить ингредиенты холодным кефиром. Посолить по вкусу.

Подавать холодник порционно, положив в тарелку яйцо. Прекрасным дополнением станут гренки или отварной молодой картофель.





Вариант 2. Холодник со свеклой на воде.

Вам понадобится:

вода - 2 л;

свекла - 2 шт;

огурец - 2 шт;

лук зелёный - 1 небольшой пучок;

яйцо - 2 шт;

лимон - 1/2 шт;

укроп - 1 небольшой пучок;

сметана;

соль.

Как готовить?

Воду посолить по вкусу, закипятить и остудить (сначала до комнатной температуры, затем убрать в холодильник).

Свеклу помыть и отварить в кожуре до готовности. Остудить, порезать кубиками, положить в кастрюлю с водой. Выдавить сок половинки лимона, хорошенько перемешать. Огурцы нарезать кубиками и также положить в кастрюлю. Мелко нарезать лук и укроп, положить в кастрюлю. Все еще раз перемешать.

Подавать холодник с яйцом и сметаной. Гренки (пшеничные, ржаные) или молодой картофель станут прекрасным дополнением к вашему холоднику.





Приятного аппетита!

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