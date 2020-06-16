Смертная казнь возобновится в США после 20-летнего перерыва

Источник материала: Вороновская газета





Федеральные власти США намерены возобновить смертную казнь.

Об этом сообщается на сайте министерства юстиции этой страны, пишет ОНТ со ссылкой РИА Новости.

Этот вид наказания за преступления вновь начнут применять с июля 2020-го после почти 20-летнего перерыва.

Как сообщили в министерстве юстиции США, генпрокурор Уильям Барр дал поручение Федеральному бюро тюрем назначить даты приведения в исполнение смертной казни четырех заключенных. Эти люди осуждены за убийство, а двое из них – еще и за изнасилование детей.

«Четыре убийцы, дата смертной казни которых была выбрана сегодня, прошли через полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с Конституцией и законами», – сказал генпрокурор США.

Смертные приговоры приведут в исполнение 13, 15, 17 июля и 28 августа. Для этого будут использовать препарат, большие дозы которого приводят к смерти от остановки дыхания.

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