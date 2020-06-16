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Смертная казнь возобновится в США после 20-летнего перерыва
16.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Федеральные власти США намерены возобновить смертную казнь.
Об этом сообщается на сайте министерства юстиции этой страны,
Этот вид наказания за преступления вновь начнут
Как сообщили в министерстве юстиции США, генпрокурор Уильям Барр дал поручение Федеральному бюро тюрем назначить даты приведения в исполнение смертной казни четырех заключенных. Эти люди осуждены за убийство, а двое из них – еще и за изнасилование детей.
«Четыре убийцы, дата смертной казни которых была выбрана сегодня, прошли через полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с Конституцией и законами», – сказал генпрокурор США.
Смертные приговоры приведут в исполнение 13, 15, 17 июля и 28 августа. Для этого будут использовать препарат, большие дозы которого приводят к смерти от остановки дыхания.
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Федеральные власти США намерены возобновить смертную казнь. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции этой страны, пишет ОНТ со ссылкой РИА Новости. Этот...
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