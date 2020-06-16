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Как распознать эмоциональный шантаж в отношениях и не поддаться на него

16.06.2020 18:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эмоциональный шантаж со стороны близких направлен на то, чтобы вызвать страх и чувство вины. The Huffpost объясняет, как он выглядит и как с этим бороться.


Фото: Joshua Ness, unsplash.com

Допустим, вы в романтических отношениях, несколько лет вы живете с партнером — и его собакой. Технически это именно собака вашего партнера (он завел ее за полгода до того, как вы съехались), но вы ее очень любите. И во время особенно горячего спора партнер произносит такую фразу: «Если меня бросишь, собаку больше не увидишь».

Это всего лишь один пример того, как может выглядеть эмоциональный шантаж, говорит психолог Карла Иванкович. Определить его можно так: «когда кто-то из близких использует то, что знает о нас, чтобы навредить или манипулировать». Обычно манипулятор старается вызвать страх, вину или чувство долга, чтобы заполучить желаемое.

Концепцию эмоционального шантажа популяризировала психотерапевт Сьюзен Форвард в конце 1990-х. Он существует в контексте не только романтических, но и любых близких отношений. Его появление не всегда признак того, что отношения обречены, но свидетельство их нездоровой динамики.

«Легкие примеры эмоционального шантажа — явные угрозы в духе „Я расскажу детям, что ты изменил (-а)“. Или скрытые: „Ты пожалеешь, если…“, „Понравилось бы тебе, если бы твои родители и друзья все узнали?“. Такие слова призваны вызывать страх», — говорит семейный психотерапевт Дарлин Лансер.

Другие попытки эмоционального шантажа могут взывать к чувству вины: «Друг одолжил бы мне деньги. Как ты можешь называть себя моим другом, если не помогаешь в такой ситуации?». Или: «А помнишь, в университете ты одалживал у меня?»

Пример эмоционального шантажа, направленного на чувство долга — например, такая ситуация: мама хочет, чтобы вы заглянули к ней в гости, а вы не считаете это разумным. И тогда она говорит: «Мы же семья. Это то, что должны делать в семье».

Нужно понимать, что эмоциональный шантаж не всегда злонамеренный. Он может рождаться из-за отсутствия чувства безопасности или непонимания того, как лучше передать свои эмоции, говорит Иванкович. Например, партнер считает, что вы отдалились, боится вас потерять — и только поэтому в ответ выдвигает угрозу.

Как поступить, если вас эмоционально шантажируют

Для начала помните: вы не обязаны «лечить» того, кто плохо с вами обращается. «Помните, что у манипулятора был выбор относительно его поведения, и он пытается переложить ответственность за свое поведение на вас, — считает Лансер. — Не позволяйте этого делать».

Тем не менее, стоит обсудить ваше беспокойство с близким человеком, если вы считаете, что эмоциональный шантаж он применяет неосознанно.

Например, если партнер угрожает рассказать другим о вашей ошибке, стоит твердо обозначить свои границы и сказать ему, что вы этого не хотите. Это может быть страшно, но обычно работает. «Угрозы часто не приводятся в действие, потому что за ними нередко стоит требование большего внимания», — поясняет Лансер.

В целом, все хорошие решения в такой ситуации приходят во время общения: «Вам стоит поговорить со своим партнером, выразить свое беспокойство его поведением. Если его цель в том, чтобы управлять вашими эмоциями, то сначала вам нужно ответить для себя, до какой степени это для вас приемлемо. Объясните это своему партнеру и соблюдайте эти границы». Проще говоря, важно ясно выразить, что не согласны на манипуляцию.

«Но если партнер не остановится, несмотря на ваши просьбы, имеет смысл подумать и о расставании», — считает Дарлин Лансер.

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Эмоциональный шантаж со стороны близких людей направлен на то, чтобы вызвать страх и чувство вины.
 
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