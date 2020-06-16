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Согласованы даты проведения VII Форума регионов Беларуси и России
Источник материала: ОНТ
VII Форуму регионов Беларуси и России быть. С 23 по 25 сентября Минск и Минская область станут площадкой для большого диалога. Предварительные даты сегодня согласовали стороны во время онлайн-заседания оргкомитета.
Этот шаг уже позволит пригласить и согласовать конкретных участников форума и спикеров. В их числе – парламентарии, губернаторы, представители бизнеса. Пока все идет по плану. В программе – совет делового сотрудничества, молодежный форум, работа пяти секций, заседания межпарламентской комиссии Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России. Кульминация – пленарное заседание с участием глав государств.
В этом году красной нитью форума пройдет тема исторического наследия Великой Победы. По сути, это и есть фундамент для развития социально-экономических и духовных связей двух народов. В работе форума примут участие около 500 человек.
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VII Форуму регионов Беларуси и России быть. С 23 по 25 сентября Минск и Минская область станут площадкой для большого диалога. Предварительные даты сегодня...
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