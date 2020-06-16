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Согласованы даты проведения VII Форума регионов Беларуси и России

16.06.2020 18:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Согласованы даты проведения VII Форума регионов Беларуси и России

VII Форуму регионов Беларуси и России быть. С 23 по 25 сентября Минск и Минская область станут площадкой для большого диалога. Предварительные даты сегодня согласовали стороны во время онлайн-заседания оргкомитета. 

Этот шаг уже позволит пригласить и согласовать конкретных участников форума и спикеров. В их числе – парламентарии, губернаторы, представители бизнеса. Пока все идет по плану. В программе – совет делового сотрудничества, молодежный форум, работа пяти секций, заседания межпарламентской комиссии Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России. Кульминация – пленарное заседание с участием глав государств.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Мы также планируем подписать договора и соглашения о сотрудничестве, коммерческие контракты. Сейчас больше 500 миллионов долларов просматривается к подписанию, но я думаю, что цифра будет больше. Наработка идет и по промышленности, и по строительству, и по сельскому хозяйству – мы работаем по всем направлениям». 

В этом году красной нитью форума пройдет тема исторического наследия Великой Победы. По сути, это и есть фундамент для развития социально-экономических и духовных связей двух народов. В работе форума примут участие около 500 человек. 

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Теги: Минск
 
 
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VII Форуму регионов Беларуси и России быть. С 23 по 25 сентября Минск и Минская область станут площадкой для большого диалога. Предварительные даты сегодня...
 
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