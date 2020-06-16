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Белорусам предлагают премьеры фильмов и сериалов от Amediateka

16.06.2020 18:44 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Услуга «Кино от Amediateka» стала доступна пользователям сервиса МТС ТВ. Она открывает доступ к фильмам и сериалам от известных мировых студий. При этом мобильный интернет-трафик при просмотре не тарифицируется.

Контент «Кино от Amediateka» представлен в Full HD качестве и без рекламы. Премьеры сериалов, а также новых сезонов можно смотреть одновременно со всем миром. Новинки и хиты известных зарубежных студий — HBO, СBS, Showtime, Starz, Sony и многих других — доступны как на русском языке, так и в оригинале с субтитрами.

Услуга доступна на 5 устройствах: смартфоне, планшете, ноутбуке, компьютере и телевизоре. Пользователи могут воспользоваться дополнительными функциями: пауза, перемотка и удобный поиск по каталогу — все для комфортного просмотра.

Чтобы подключить услугу «Кино от Amediateka», отправьте USSD-запрос на номер *626#.

Познакомиться с услугой бесплатно пользователь МТС ТВ может в течение 7 дней. Далее стоимость «Кино от Amediateka» составит 9,90 рубля за 30 дней. Подробнее об услуге — здесь.

 
Теги: знакомства
 
 
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Услуга «Кино от Amediateka» стала доступна пользователям сервиса МТС ТВ. Она открывает доступ к фильмам и сериалам от известных мировых студий. При этом мобильный...
 
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