|
В Минске можно пользоваться торговыми и складскими помещениями и не платить аренду. Как?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске появилась возможность воспользоваться торговыми и складскими помещениями на безвозмездной основе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мингорисполком предоставляет желающим государственные помещения под офисы, склады и торговые объекты. Их площадь варьируется от 10 до практически 400 квадратных метров. За два года работы программы арендаторам предоставили 20 помещений, в том числе для открытия парикмахерских, барбершопов и SPA-салонов. Всего было создано около 90 рабочих мест.
Светлана Нагорнова, заместитель председателя комитета государственного имущества Мингорисполкома:
Сейчас арендаторам предлагают для пользования более 30 свободных помещений. Всю информацию можно найти на сайте Мингорисполкома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске появилась возможность воспользоваться торговыми и складскими помещениями на безвозмездной основе, сообщили в программе «Столичные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)