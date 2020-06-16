Выборы: потенциальные кандидаты, подписи, новости

Необходимые 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты собрали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Валерий Цепкало. Тихановской угрожают отобрать детей, Канопацкая сравнила Бабарико с оленем.

Светлана Тихановская

Выдвиженка заявила, что ее инициативной группе осталось проехать по городам и сдать в комиссии. «Это непросто, учитывая то, какое давление на нас оказывается, но мы очень постараемся это сделать», - сказала Тихановская.

Она сообщила: ей угрожают отобрать детей, если не снимется с выборов. Несмотря на это, претендентка решила не снимать свою кандидатуру.

Напомним, с 24 мая на Комаровке проходит сбор подписей за выдвижение в кандидаты, в том числе и жены блогера Тихановского Светланы. Чтобы поставить подпись под ее именем, образовалась очередь до полутора километров.

11 июня Светлана Тихановская заявила , что снимает свои пикеты по сбору подписей вво всех городах Беларуси на 12, 13 и 14 июня из-за опасения, что там могут состояться провокации в отношении сборщиков подписей. До этого было задержано более 10 членов инициативной группы Тихановской.

Андрей Дмитриев

Сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев собрал 100 тысяч подписей за свое выдвижение кандидатом в президенты.

«Начальник штаба мне сегодня сказал, что собрано 100 тысяч подписей, - отметил Дмитриев БелаПАН. - Сегодня же начали по районам потихоньку их сдавать в комиссии. С завтрашнего дня уже массово начнем сдавать».

Варлий Цепкало

Цепкало 16 июня также сообщил, что в его выдвижение собраны 180 тысяч подписей. Во вторник в его штабе обрабатываются 144 тысячи подписей, собранных за выдвижение его в кандидаты в президенты.

Супруга претендента Вероника Цепкало записала видеообращение в поддержку Светланы Тихановской. «Светлана, как мама, как женщина я вас поддерживаю и нахожусь на вашей стороне», - она.

Цепкало обратилась также к правоохранительным органам с просьбой помочь в расследовании этого «вопиющего случая». «Я верю, что мы живем в стране, где нет места страху, где нет места манипуляции. Особенно если речь идет о жизни детей и женщин», - отметила она.

Анна Канопацкая

Политик сообщила, что ее координаторы повезли сдавать первые 35 тысяч подписей в комиссии. Всего, по словам Канопацкой, собрано более 110 тысяч подписей.

«Я - не брутальный олень, который потрясает россыпью из сотен тысяч подписей на ветвистых рогах, пытаясь запугать ими еще более матерого. Хотя жизнь подбрасывает неожиданные приятные сюрпризы», - написала выдвиженка на своей странице Фейсбук.

При этом Канопацкая выразила острую критику в адрес экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

«А также дадим отпор ползучей гибридной агрессии реакционных сил соседнего государства, которые под личиной "милого барина" пытаются навязать нам газпромовского ставленника и ради этого хитростью, обманом, деньгами и современными информационными технологиями затащили в свои грязные политические интриги некоторую часть креативной и мелкобуржуазной прослойки активного населения нашей страны. Угроза потерять нашу государственность и превратиться в деградирующий окраинный регион устаревшей империи - намного худший вариант, который нас мог бы ожидать. Но этого не будет!» - заявила Канопацкая.

Виктор Бабарико