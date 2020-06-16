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Выборы: потенциальные кандидаты, подписи, новости

16.06.2020 18:28 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Необходимые 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты собрали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Валерий Цепкало. Тихановской угрожают отобрать детей, Канопацкая сравнила Бабарико с оленем.

Светлана Тихановская

Выдвиженка заявила, что ее инициативной группе осталось проехать по городам и сдать в комиссии. «Это непросто, учитывая то, какое давление на нас оказывается, но мы очень постараемся это сделать», - сказала Тихановская.

Она сообщила: ей угрожают отобрать детей, если не снимется с выборов. Несмотря на это, претендентка решила не снимать свою кандидатуру.

Напомним, с 24 мая на Комаровке проходит сбор подписей за выдвижение в кандидаты, в том числе и жены блогера Тихановского Светланы. Чтобы поставить подпись под ее именем, образовалась очередь до полутора километров.

11 июня Светлана Тихановская заявила, что снимает свои пикеты по сбору подписей вво всех городах Беларуси на 12, 13 и 14 июня из-за опасения, что там могут состояться провокации в отношении сборщиков подписей. До этого было задержано более 10 членов инициативной группы Тихановской.

Андрей Дмитриев

Сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев собрал 100 тысяч подписей за свое выдвижение кандидатом в президенты.

«Начальник штаба мне сегодня сказал, что собрано 100 тысяч подписей, - отметил Дмитриев БелаПАН. - Сегодня же начали по районам потихоньку их сдавать в комиссии. С завтрашнего дня уже массово начнем сдавать».

Варлий Цепкало

Цепкало 16 июня также сообщил, что в его выдвижение собраны 180 тысяч подписей. Во вторник в его штабе обрабатываются 144 тысячи подписей, собранных за выдвижение его в кандидаты в президенты.

Супруга претендента Вероника Цепкало записала видеообращение в поддержку Светланы Тихановской. «Светлана, как мама, как женщина я вас поддерживаю и нахожусь на вашей стороне», - она.

Цепкало обратилась также к правоохранительным органам с просьбой помочь в расследовании этого «вопиющего случая». «Я верю, что мы живем в стране, где нет места страху, где нет места манипуляции. Особенно если речь идет о жизни детей и женщин», - отметила она.

Анна Канопацкая

Политик сообщила, что ее координаторы повезли сдавать первые 35 тысяч подписей в комиссии. Всего, по словам Канопацкой, собрано более 110 тысяч подписей.

«Я - не брутальный олень, который потрясает россыпью из сотен тысяч подписей на ветвистых рогах, пытаясь запугать ими еще более матерого. Хотя жизнь подбрасывает неожиданные приятные сюрпризы», - написала выдвиженка на своей странице Фейсбук.

При этом Канопацкая выразила острую критику в адрес экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

«А также дадим отпор ползучей гибридной агрессии реакционных сил соседнего государства, которые под личиной "милого барина" пытаются навязать нам газпромовского ставленника и ради этого хитростью, обманом, деньгами и современными информационными технологиями затащили в свои грязные политические интриги некоторую часть креативной и мелкобуржуазной прослойки активного населения нашей страны. Угроза потерять нашу государственность и превратиться в деградирующий окраинный регион устаревшей империи - намного худший вариант, который нас мог бы ожидать. Но этого не будет!» - заявила Канопацкая.

Виктор Бабарико

Сам экс-глава Белгазпромбанка заявил, что сдано в ЦИК 120 тысяч подписей, а общее количество подписей - 335 001. Ранее сообщалось, что в головном офисе Белгазпромбанка 11 июня прошли обыски. Как и в «ПриватЛизинг» и других компаниях, связанных с банком. Александр Лукашенко, отвечая в Полоцке на вопрос журналиста о Белгазпромбанке, заявил, что в отношении Бабарико ведутся следственные действия. По словам президента, экс-глава банка захотел участвовать в выборах, потому что «у нас сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести». Президент назвал фигуранта «негодяем».

 
 
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Необходимые 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты собрали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Валерий Цепкало....
 
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