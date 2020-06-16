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AMD представила новые процессоры. Цена - от 250 долларов

16.06.2020 18:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

AMD представила процессоры Ryzen 3000XT, попутно снизив цены на предыдущие модели. Об этом сообщается на официальном сайте компании, пишет 3DNews.


Процессоры также известны как Matisse Refresh, всего показали три модели — AMD Ryzen 9 3900XT (12 ядер 24 потока, до 4,7 ГГц), Ryzen 7 3800XT (8 ядер 16 потоков, до 4,7 ГГц) и Ryzen 5 3600XT (6 ядер 12 потоков, до 4,5 ГГц). Кроме того, анонсировали чипсет А520 и заявили о старта продаж материнских плат на базе B550.

Обновленные процессоры построены на 7-нм техпроцессу. TDP у них такой же, как и у предшественников, базовая частота осталась прежнем, а вот буст в автоматическом режиме увеличился. В целом, по словам производителя, прирост производительности составляет всего 4% (в однопоточных задачах). А вот энергоэффективность в сравнении с конкурентами якобы выше на 40%.

Процессоры поступят в продажу 7 июля. Цена — 249, 399 и 499 долларов соответственно для младших и старшей модели.

Ниже — цены других процессоров для ПК:

 
 
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