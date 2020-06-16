Южная Корея опубликовала видео подрыва совместного с КНДР узла связи

Источник материала: ОНТ

Военные из Северноей Кореи взорвали совместный с Южной Корее узел связи в Кэсоне, сообщает РБК.

Кадры подрыва опубликовало министерство обороны Южной Кореи.

На видеозаписи запечатлен момент взрыва здания и поднимающийся дым.

Сообщается, что все произошло в 14:50 по местному времени. Пхеньян заявил, что узел разрушен полностью.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявляла о планируемом взрыве. Сообщается, что так КНДР хотела «наказать» Сеул за распространение пропагандистских листовок, направленных против северокорейского лидера.

Более того, 16 июня в Северной Корее заявили, что намерены направить своих военных в демилитаризованную пограничную зону с Южной Кореей.

Фото: Yonhap / EPA / ТАСС

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