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Южная Корея опубликовала видео подрыва совместного с КНДР узла связи
Источник материала: ОНТ
Военные из Северноей Кореи взорвали совместный с Южной Корее узел связи в Кэсоне,
Кадры подрыва опубликовало министерство обороны Южной Кореи.
На видеозаписи запечатлен момент взрыва здания и поднимающийся дым.
Сообщается, что все произошло в 14:50 по местному времени. Пхеньян заявил, что узел разрушен полностью.
Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявляла о планируемом взрыве. Сообщается, что так КНДР хотела «наказать» Сеул за распространение пропагандистских листовок, направленных против северокорейского лидера.
Более того, 16 июня в Северной Корее заявили, что намерены направить своих военных в демилитаризованную пограничную зону с Южной Кореей.
Фото: Yonhap / EPA / ТАСС
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Военные из Северноей Кореи взорвали совместный с Южной Корее узел связи в Кэсоне, сообщает РБК. Кадры подрыва опубликовало министерство обороны Южной Кореи. На...
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