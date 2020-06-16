Топ-менеджмент, бывшие работники, подруга семьи. Что известно о задержанных по «делу Белгазпромбанка»

В четверг, 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» прошли обыски. На следующий день глава Комитета госконтроля Иван Тертель сообщил, что Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По словам Тертеля, по этим делам были задержаны 15 человек (однако обыски продолжились и на этой неделе, так что их количество могло увеличиться). Официальных комментариев о том, кто именно задержан, до сих пор нет, известно лишь, что это «топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах».
FINANCE.TUT.BY выяснял, что известно о задержанных.
Как стало известно ранее, в Белгазпромбанке были задержаны «люди из старой гвардии». Это зампреды Сергей Шабан (курирует казначейство и управление финансовых институтов), Александр Ильясюк (курирует юридическое управление, служба безопасности, управление по работе с проблемными активами и региональные сети банка) и Дмитрий Кузьмич (курирует департаменты кредитования и инвестиций и корпоративного бизнеса), а также главный бухгалтер Наталья Дылевская.
Вероятно, задержан и.о. председателя правления Белгазпромбанка Кирилл Бадей, занявший эту должность после того, как Виктор Бабарико, руководивший банком 20 лет, решил участвовать в президентских выборах. Его отец Георгий Бадей, почетный председатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского, рассказал, что в последний раз разговаривал с сыном в воскресенье, а с понедельника его телефон был недоступен. Георгий Бадей предполагает, что его сын может быть задержан. Информацию о задержании Кирилла Бадея FINANCE.TUT.BY подтвердил еще один источник.
Кроме того, задержан бывший первый заместитель председателя правления Белгазпромбанка Алексей Задойко. По нашим данным, он находится в статусе подозреваемого. FINANCE.TUT.BY пообщался с несколькими адвокатами, которые работают с задержанными по «делу Белгазпромбанка», однако все они отказались от комментариев в связи с подпиской о неразглашении.
В пятницу, 12 июня был задержан глава отделения Белгазпромбанка в Могилеве Сергей Кармызов. Против него возбуждено уголовное дело, его обвиняют в хищении в особо крупном размере. В тот же день был задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев, который до октября 2019 года был заместителем мэра Могилева.
Также задержана близкий друг семьи Бабарико и член его инициативной группы Светлана Купреева. Она находится в СИЗО КГБ, у нее дома прошел обыск, имущество было описано и арестовано. По словам Виктора Бабарико, Купреева никогда не работала ни в Белгазпромбанке, ни в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» или «Кентавр». В штабе Бабарико говорят, что она является не единственной задержанной, однако о других рассказывать не стали.
Помимо сотрудников Белгазпромбанка также были задержаны сотрудники компаний, которые связывают с Виктором Бабарико. Как сообщил источник FINANCE.TUT.BY, задержаны почти все акционеры компании «ПриватЛизинг». Это Андрей Харланович (директор «ПриватЛизинга», ему принадлежит 19% акций компании), Сергей Добролет (бывший заместитель председателя правления Белгазпромбанка, владеет 15% акций), Алексей Геращенко (ему тоже принадлежит 19% акций). Еще один акционер «ПриватЛизинга» и бывший сотрудник юридического отдела Белгазпромбанка Антон Морозов сейчас на свободе, его «оставили управлять компанией». Его статус в этом деле нам выяснить не удалось.
Также среди задержанных — председатель наблюдательного совета страховой компании «Кентавр» Ольга Радецкая, которая работала в «ПриватЛизинге». О ее задержании нам сообщили несколько источников.
По данным nn.by, среди задержанных также есть акционер латвийской компании «Алди Проджектс» Дмитрий Шевчук, который работал в юридическом отделе Белгазпромбанка, а также Владимир Дрозд, Дмитрий Жердецкий и Юлия Ушакова. Выяснить что-либо об этих людях нам не удалось.
Что сейчас происходит с Белгазпромбанком
С 15 июня в Белгазпромбанке по решению Нацбанка была введена временная администрация по управлению банком. Это решение было принято «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов Белгазпромбанка, недопущения ухудшения его финансового состояния». Временную администрацию возглавила экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.
Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили совместное заявление, в котором обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке. «Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе», — говорится в заявлении.
Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико сравнил вмешательство государства в дела банка с рейдерским захватом.