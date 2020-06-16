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Решение принято. Светлана Тихановская будет продолжать кампанию
Источник материала: Партизан
Несмотря на поступившие угрозы, претендентка на президентский пост понесла собранные подписи для регистрации.
Как сообщила Светлана Тихановская в интервью
— Только так я могу помочь мужу, — отметила Светлана Тихановская.
Напомним, ранее претендентка заявила, что хочет отказаться от участия в президентской кампании, поскольку получила угрозы в свой адрес и адрес детей.
— Передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба, думаю, мой выбор будет очевиден. Прошу вас с пониманием отнестись к любому моему решению. Хочу сказать, что если бы Сергей был на свободе, он бы сказал вам не сдаваться, — сказала Тихановская.
Она также сообщила, что собрала необходимые для выдвижения 100 тысяч подписей.
Светлану Тихановскую поддержала также жена другого претендента — Вероника Цепкало. Она записала видеообращение, в котором призвала правоохранителей расследовать этот «вопиющий случай».
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Несмотря на поступившие угрозы, претендентка на президентский пост понесла собранные подписи для регистрации.
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