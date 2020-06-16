Не менее 50 ударов ножом: в Калинковичах мужчина жестоко убил мать своих детей

Источник материала: ОНТ

Следственный комитет завершил расследование жестокого убийства 24-летней жительницы Калинковичей. В совершении преступления обвинен 25-летний сожитель погибшей. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, 13 апреля 2020 года мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре между ним и убитой началась ссора на бытовой почве, которая быстро переросла в выяснение отношений из-за ревности. В результате женщина попыталась прогнать своего сожителя. Уже находясь у выхода из квартиры, мужчина внезапно выхватил кухонный нож, которым он пользовался во время обеда на работе, и нанес им не менее 50 ударов своей сожительнице. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Крики жертвы услышала соседка, которая вызвала милицию. В момент задержания мужчина все еще находился у тела жертвы. Освидетельствование выявило концентрацию алкоголя в его крови в 1,38 промилле. Также, согласно материалам дела, у пары было двое общих детей.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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