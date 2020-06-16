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Игорь Петришенко на «Белмедпрепаратах»: производство современное, сейчас идёт подбор соответствующего персонала
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около половины продукции фармпредприятия должны поставлять на экспорт. Такое мнение высказал вице-премьер Игорь Петришенко, посещая крупнейшее производство, – «Белмедпрепараты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заместитель премьер-министра ознакомился с новым цехом, который будет специализироваться на создании средств для лечения онкологических и онкогематологических заболеваний. Новое производство позволит практически полностью обеспечить внутренний рынок противоопухолевыми препаратами.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Аналогичные линии у нас установлены и на Борисовском заводе медпрепаратов, которые так же с использованием передовых технологий выпускают соответствующую продукцию, которая очень нужна как для внутреннего рынка, так и для поставок на внешние рынки.
На данный момент «Белмедпрепараты» производят более 20 видов противоопухолевых лекарственных средств. Планируется, что новый цех на предприятии начнет свою работу в 2021 году.
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Игорь Петришенко на «Белмедпрепаратах»: производство современное, сейчас идёт подбор соответствующего персонала
Новости Беларуси. Около половины продукции фармпредприятия должны поставлять на экспорт. Такое мнение высказал вице-премьер Игорь Петришенко, посещая крупнейшее...
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