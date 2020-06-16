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Зеленскому передано приглашение Лукашенко посетить Беларусь с официальным визитом

16.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Зеленскому передано приглашение Лукашенко посетить Беларусь с официальным визитом

Состоялась встреча посла Беларуси в Украине Игоря Сокола с заместителем руководителя офиса Президента Украины Игорем Жовквой, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

На встрече шла речь о состоянии и перспективах развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также о подготовке к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре в Гродно. Обсуждены также итоги реализации договоренностей на высшем уровне по результатам встречи президентов Беларуси и Украины в Житомире 4 октября 2019 года.

«Украинской стороне передано приглашение Президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Президента Украины Владимира Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов», — отметили в посольстве.

Кроме того, украинской стороне для главы государства и его супруги переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от Президента Беларуси. В направленном по этому случаю послании в адрес Президента Украины Александр Лукашенко отметил, что белорусская вышивная рубашка подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь, и близость народов Беларуси и Украины, а также пожелал, чтобы эти вышиванки стали оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами, рассказали в посольстве.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Состоялась встреча посла Беларуси в Украине Игоря Сокола с заместителем руководителя офиса Президента Украины Игорем Жовквой, сообщили БЕЛТА в белорусской...
 
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