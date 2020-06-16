ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко передал Зеленскому белорусские вышиванки

16.06.2020 20:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Посол Беларусь в Украине Игорь Сокол от Президента своей страны Александра Лукашенка передал Президенту Владимиру Зеленскому белорусские вышиванки и приглашение посетить Беларусь с визитом на Форум регионов.



Об этом сообщается на сайте белорусского посольства по результатам встречи посла с заместителем руководителя ОП Украины Игорем Жовквой.

“Украинской стороне передано приглашение Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в адрес Президента Украины В.А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов”, - отмечается в сообщении.

В ходе встречи для Зеленского и его супруги были переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от Президента Беларуси.

“В направленном по этому случаю послании в адрес Президента Украины глава белорусского государства с теплотой отметил, что белорусская вышивная рубашка “подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов”, а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала “оберегом и знаком глубокой дружбы между беларусами и украинцами”, - сообщили в посольстве.


В ходе встречи также были обсуждены вопросы состояния и перспектив развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, подготовка к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре в городе Гродно.

Кроме того, стороны обсудили итоги реализации договоренностей на высшем уровне по результатам встречи Президентов Украины и Беларуси в Житомире 4 октября 2019 года.

Как сообщалось, осенью 2019 года Зеленский и Лукашенко провели первую встречу в рамках второго Форума регионов двух стран, который прошел в Житомире.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол Беларусь в Украине Игорь Сокол от Президента своей страны Александра Лукашенка передал Президенту Владимиру Зеленскому белорусские вышиванки и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Петришенко на «Белмедпрепаратах»: производство современное, сейчас идёт подбор соответствующего персонала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика