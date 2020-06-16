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Увидеть Бога. Зонд Solar Orbiter приблизился на максимальное расстояние к Солнцу
Источник материала: Партизан
Космический аппарат Solar Orbiter ESA приблизился на максимальное расстояние к Солнцу в 77 млн км. Ученые заявляют о самой близкой фотографии Солнца.
Пару месяцев назад Наземный солнечный телескоп Национального научного фонда США Inouye сделал самые детальные в истории снимки поверхности Солнца, пишет журнал
Этот телескоп расположен на Гавайях, и в его основе лежит четырехметровое зеркало, которое позволило ученым в максимально высоком разрешении рассмотреть участок на Солнце.
Вскоре нас ждет еще одно открытие: зонд Европейской космической организации ESA приблизился на максимальное расстояние к Солнцу и сделает фотографию нашей звезды с рекордного расстояния.
Это расстояние — 77 млн км, или половина дистанции от Земли к Солнцу.
Взять с собой огромный четырехметровый телескоп, конечно, не удалось, поэтому фотография будет не такой качественной, как снимок американского телескопа на Гавайях.
Но зато с такого близкого расстояния можно будет увидеть гораздо более широкий солнечный спектр, и съемке не будет мешать плотная атмосфера Земли.
В рамках миссии ESA ученые испытают шесть бортовых телескопов Solar Orbiter, которые должны отправить на Землю фотографию Солнца с рекордно близкого расстояния примерно в середине июля текущего года.
Аналогичный зонд Parker Solar Probe NASA подлетал еще ближе к Солнцу, но, к сожалению, на его борту не было телескопов, которые можно было направить прямо на яркую звезду.
«Наши телескопы с ультрафиолетовым изображением имеют такое же пространственное разрешение, как и Солнечная динамическая обсерватория (SDO) NASA, которая делает изображения Солнца в высоком разрешении с орбиты Земли. Поскольку в настоящее время мы находимся на половине расстояния от солнца, наши изображения имеют в два раза большее разрешение, чем у SDO, во время этого сближения», — говорит один из руководителей проекта Solar Probe Даниэль Мюллер.
По его словам, с помощью этих снимков ученые получат новые данные о поверхности Солнца его внешней атмосфере — короне — и более широкой гелиосфере вокруг него.
В начале 2021-го Solar Probe должен будет приблизиться к Солнцу на 42 млн км, — это ближе, чем расстояние от нашей звезды к Меркурию.
В 2022-м ученые планируют использовать гравитацию венеры, чтобы немного сместить орбиту Solar Probe и позволить телескопам сфотографировать полюса Солнца из наиболее удачных ракурсов.
Изучение активности на солнечных полюсах позволит ученым исследовать, как формируется солнечный ветер, который влияет на окружающую среду всей Солнечной системы.
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Космический аппарат Solar Orbiter ESA приблизился на максимальное расстояние к Солнцу в 77 млн км. Ученые заявляют о самой близкой фотографии Солнца.
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