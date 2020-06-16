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Александр Путило прокомментировал лишение «Белсата» аккредитации на футбольные матчи
Источник материала: Tut.by
16 июня АБФФ
— Подскажите, с чем вы связываете лишение аккредитации «Белсата» именно сейчас, в середине сезона?
— Тут стоит говорить скорее не о лишении аккредитации именно сейчас, а о более пристальном взгляде милиционера в Жодино на аккредитацию. Почему это случилось именно в Жодино и именно в минувшую субботу — сказать не могу. В других городах наши проходили на стадионы спокойно. Стюард проверил-прощупал — и вперед. Милиция обычно если стоит у входа, то только наблюдает за порядком. А тут почему-то подошли и начали изучать аккредитацию, — рассказал Александр.
По его словам, пресс-секретарь АБФФ объяснил ему, что «раньше этих аккредитаций делалось столько, что этому не придавали значения».
— И тут ничего страшного. Чай не террористическая организация. Но такой закон. Я-то думал, что в федерации отдают себе отчет, что делают. Зампредседателя [АБФФ] сказал, что разберемся, накажем, кого надо. А может и не накажем. В общем, всё так эфемерно, высосано из пальца. Вот так без войн, конфликтов и провокаций у нас бывает, — добавил журналист «Белсат».
— Какие у вас планы дальнейшие — аккредитоваться от другого издания или, может быть, ходить на матчи, как обычный зритель?
— Ходить на матчи по аккредитации будем уже при новой власти. Ходить на матчи как обычный зритель нет ни желания, ни времени. Возможно, будем искать какие-то другие компании, от которых можно аккредитоваться.
Мы обратились за комментарием к пресс-секретарю АБФФ Александру Алейнику.
Тот опроверг слова Путило о том, что «раньше этих аккредитаций делалось столько, что этому не придавали значения». Остальную информацию по этой ситуации, по его словам, можно найти на сайте АБФФ.
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«Ходить на матчи как обычный зритель нет ни желания, ни времени».
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