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Александр Путило прокомментировал лишение «Белсата» аккредитации на футбольные матчи

16.06.2020 21:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 июня АБФФ вынесла решение о лишении аккредитации телеканала «Белсат» на все футбольные матчи Высшей и других лиг чемпионата Беларуси. До этого известного спортивного журналиста и комментатора Александра Путило не пустили на матч в Жодино. Мы решили поинтересоваться у него, с чем могло быть связано это решение, и какие действия телеканал будет предпринимать дальше.


Александр Путило. Фото: belsat.eu

Напомним, Александра не пустили на матч чемпионата Беларуси по футболу между «Торпедо-БелАЗ» и брестским «Динамо» в минувшие выходные. По словам Путило, такое с ним случилось впервые за 30 лет деятельности в спортивной журналистике. В тот вечер, как утверждает Александр, начальник Жодинского РУВД сказал, что журналистам «Белсата» запрещено осуществлять деятельность на территории Беларуси, несмотря на аккредитацию, которую ему выдала федерация футбола.

16 июня АБФФ выступила с официальным разъяснением. Выяснилось, что ими был проведен анализ порядка аккредитации ТВ и радио, по результатам которого «было установлено, что имели место случаи аккредитации иностранных СМИ, не имеющих аккредитации Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Тем самым не выполнялось требование пункта 3 статьи 35 Закона Республики Беларусь о средствах массовой информации».

В связи с этим АБФФ было принято решение не продлевать сотрудничество с журналистами телеканала «Белсат» в части освещения всех турниров под эгидой организации.

— Подскажите, с чем вы связываете лишение аккредитации «Белсата» именно сейчас, в середине сезона?

— Тут стоит говорить скорее не о лишении аккредитации именно сейчас, а о более пристальном взгляде милиционера в Жодино на аккредитацию. Почему это случилось именно в Жодино и именно в минувшую субботу — сказать не могу. В других городах наши проходили на стадионы спокойно. Стюард проверил-прощупал — и вперед. Милиция обычно если стоит у входа, то только наблюдает за порядком. А тут почему-то подошли и начали изучать аккредитацию, — рассказал Александр.

По его словам, пресс-секретарь АБФФ объяснил ему, что «раньше этих аккредитаций делалось столько, что этому не придавали значения».

— И тут ничего страшного. Чай не террористическая организация. Но такой закон. Я-то думал, что в федерации отдают себе отчет, что делают. Зампредседателя [АБФФ] сказал, что разберемся, накажем, кого надо. А может и не накажем. В общем, всё так эфемерно, высосано из пальца. Вот так без войн, конфликтов и провокаций у нас бывает, — добавил журналист «Белсат».

— Какие у вас планы дальнейшие — аккредитоваться от другого издания или, может быть, ходить на матчи, как обычный зритель?

— Ходить на матчи по аккредитации будем уже при новой власти. Ходить на матчи как обычный зритель нет ни желания, ни времени. Возможно, будем искать какие-то другие компании, от которых можно аккредитоваться.

Мы обратились за комментарием к пресс-секретарю АБФФ Александру Алейнику

Тот опроверг слова Путило о том, что «раньше этих аккредитаций делалось столько, что этому не придавали значения». Остальную информацию по этой ситуации, по его словам, можно найти на сайте АБФФ.

 
 
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«Ходить на матчи как обычный зритель нет ни желания, ни времени».
 
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