Трамп подписал указ о реформе американской полиции

Источник материала: ОНТ

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о реформе американской полиции. Об этом сообщает ТАСС.

«Это большой шаг, который ранее не предпринимался», – так Дональд Трамп прокомментировал подписание указа.

Трансляцию подписания указа показывали все крупные американские телеканалы. Сам документ предусматривает более строгие правила применения силы стражами порядка.

В частности, указом предусмотрено выделение федеральных грантов на подготовку сотрудников правоохранительных органов, а также поощрение практики мирного разрешения конфликтов. При этом власти теперь будут обязаны рассматривать жалобы на применение полицейскими силы. Также указом предусмотрен ряд нововведений, которые помогут улучшить обмен информацией между государственными органами, чтобы не принимать на работу в полицию людей без полной проверки их биографии.

Фото: REUTERS/Leah Millis

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