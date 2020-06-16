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Завершается первый этап капитального ремонта и модернизации хирургического корпуса Лидской ЦРБ

18.06.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Завершается первый этап капитального ремонта и модернизации хирургического корпуса Лидской ЦРБ

Строители готовятся к скорой сдаче в эксплуатацию первого пускового комплекса в хирургическом корпусе районной больницы.

Отремонтированная его часть почти готова к тому, чтобы туда перевели пациентов из другого крыла здания. Сейчас строители фокусируются на внутренней отделке помещений. Как пояснил директор ДСУП «Лидская ПМК-169» ГОСУП Гроднооблсельстрой» Сергей Станкевич, завершить работы  планируется к концу июля:

«Сейчас мы выполняем чистовую отделку, завершаем работы по электрике и сантехнике. Когда позволит погода, возьмемся за благоустройство прилегающей территории. Уже к концу этого месяца здесь будет чисто и аккуратно, газоны —  засеяны травой. На данный момент на строительной площадке задействованы 99 человек, трудятся «с продленками», шесть дней в неделю».

В первую очередь выполнена реконструкция помещений входной группы, рентгеновского кабинета с возведением пристройки. В ней разместится новый компьютерный томограф, а также оборудование для общих исследований. Также заменены окна и инженерные сети в этом крыле здания. Кровля обновлена на корпусе полностью, проведена тепловая модернизация всех фасадов. На реализацию первого пускового комплекса из республиканского и областного бюджета пошло 2 миллиона 216 тысяч рублей.

Второй пусковой комплекс предусматривает продолжение реконструкции первого и модернизацию второго и третьего этажей с заменой коммуникаций.

Четырехэтажное здание хирургического корпуса построено ещё в 1988 году для оказания квалифицированной неотложной хирургической помощи и плановых операций пациентов. Оно охватывает отделение гнойной хирургии, приемное и гемодиализа, отделения урологии и детское хирургическое отделение, две палатные секции хирургического корпуса, реанимационный и операционный блоки. Реконструкция коснется перепланировки отделений. Кроме того, предусмотрена закупка современного медицинского оборудования, которое даст возможность внедрить последние современные методики. Возрастет качество оказания помощи не только пациентам стационара, но и амбулаторных медучреждений Лидского и близлежащих районов, сообщает lida.by.

 
 
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Строители готовятся к скорой сдаче в эксплуатацию первого пускового комплекса в хирургическом корпусе районной больницы. Отремонтированная его часть почти...
 

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